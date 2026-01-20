勞退細則預告修正！雇主拒勞工自提擬徵滯納金 遺屬請領保障再升級

勞動福祉退休司司長黃維琛說明勞退條例施行細則修正草案。資料照



勞動部於今（1/20）日正式預告「勞工退休金條例施行細則」修正草案，針對目前全台1310萬名擁有勞退個人專戶的勞工，提出強化雇主責任與提升請領保障的重大改革 。勞動福祉退休司司長黃維琛說明，本次修正核心在於明確「雇主不得拒絕勞工自願提繳」的義務，配套加徵滯納金罰則，同時大幅放寬遺屬請領時效與退休金變更彈性，確保勞工及其家屬在老年及面臨變故時的經濟安全 。

根據勞動部最新統計數據，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬餘家，勞工人數約有783萬餘人，而擁有勞工退休金個人專戶的人數則來到1310萬餘人，顯示勞工退休金已經成為勞工老年經濟重要的保障。

勞動福祉退休司司長黃維琛表示，從實務發現，有少部分中小型企業為了節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳的退休金，使得勞工無從投保，且無相關罰則可督促雇主履行；過去還曾發生部分勞工因不諳法令規定，或因企業行政作業問題，勞工誤選月退休金卻發生無法再調整的機會。

此外，有許多未成年的遺屬在成年後發現原有權利可繼承親屬的退休金，卻因已超過10年可請求的期間，導致無從請領，以及勞工過世後，退休金專戶會被列為可強制執行標的，導致遺屬可能無法領到過世勞工的退休金等情況。

黃維琛指出，經邀集專家學者、勞雇團體及相關單位等召開數場研商會議，本次共研擬10條修正條文、三大重點。首先，雇主不得拒絕為勞工申報自提退休金，如果拒絕辦理自提手續，勞工可直接向勞保局申報自提，後續由雇主代為收取並向勞保局繳納，若雇主出現延遲，經過催收仍未代為繳納，延遲一日就要加罰3%的滯納金。

其次，提升勞工領取退休金的保障，此部分包含部分勞工因不諳規定，誤選擇月退休金，未來選擇月退休金者，在首次撥付入帳日起30日內，有申請變更為一次退休金的機會，但以一次為限。修正後的法條也明定勞工遺屬在可請領時還未成年者，可請求的10年期間，從成年之日開始起算；同時，比照農退條例的規定，擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍。

最後，強化雇主法遵義務。黃維琛提到，目前有許多事業單位積欠勞工退休金或滯納金，由負責人負連帶清償責任，修正後規定，事業單位欠繳期間的前後，一旦發生變更負責人的情形，欠繳期間（舊）負責人及現（新）任負責人，應連帶負清償責任。

勞動部說，草案除了公告在「公共政策網路參與平臺-眾開講」之外，同步在勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及條文對照表，法規修正草案自即日起預告30日，各界可於期間內，提供意見或修正建議。

