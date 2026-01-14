勞退自提人數創新高 65歲退休攢到千萬元

勞動基金投資績效強勁，帶動勞工退休準備行為出現轉變。根據勞動部統計，截至去(2025)年10月底，新制勞退自願提繳退休金人數已攀升至134萬4,873人，較前(2024)年底大增逾15萬人，不僅改寫歷年新高，提繳率也升至17.2%，雙雙寫下制度上路以來新紀錄。

回顧近年變化，自2022年至今，新制勞退自願提繳人數呈現加速成長趨勢。2022年自願提繳人數尚未突破百萬，僅98萬4,332人，提繳率13.28%。2023年人數首度超越百萬大關、達106萬4,618人，提繳率升至14.17%。前年度隨勞動基金績效攀升，人數再增13萬人、來到119萬4,653人，提繳率為15.59%。去年統計至10月底，新增人數已超越歷年全年增幅，成長力道為近4年最強。

廣告 廣告

勞動部分析，自願提繳意願快速走高，與勞動基金近年投資表現密切相關。以新制勞退基金為例，規模衝上5兆1,006億元，去年前11月收益率達13.7%，累計收益金額6,511.7億元，亮眼的表現讓勞工對長期累積退休資產的信心明顯上升。

從提繳結構來看，新加入自願提繳的勞工中，高達95%選擇直接拉到法定上限6%，顯示多數勞工並非小幅嘗試，而是以「一次到位」方式強化退休準備。性別分布上，女性參與比例有52.35%，高於男性的47.65%，反映女性勞工對退休生活穩定性的重視度提高。

制度面因素也是推力之一，現行勞退新制規定，雇主須按月提撥不低於工資6%的金額至勞工退休金專戶，勞工可以自願再提繳最多6%，且自願提繳金額可全額列為所得稅扣除額。退休金專戶除享有投資收益，若遇市場波動，仍享銀行2年期定存利率為基準的最低保證收益，降低勞工的風險疑慮。

勞動部指出，部分勞工過去偏好勞退舊制，主因在於舊制年資計算方式較為直觀，但舊制設有最高45個基數的上限；相較之下，新制退休金沒有年資上限，且隨著在職期間不斷疊加，搭配穩定的基金操作，長期效果更為顯著。勞動部以實際案例說明，新制勞退與自願提繳的效果。

以一名年約50歲、具舊制與新制年資的勞工為例，若在新制下持續自願提繳，並以合理的薪資成長率與過往基金收益率推估，退休時新制專戶加計舊制退休金，累計金額可望突破千萬元；另一名自新制施行起即自願提繳的勞工，若一路工作至65歲，退休時專戶金額同樣有機會站上千萬元水準。

勞動部強調，勞工若能及早規畫並善用新制勞退與自願提繳機制，有助於在退休前逐步建立穩定的經濟基礎。受僱勞工如有自願提繳意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞保局申報；也可透過勞動部網站提供的「勞工個人退休金試算表」，預先試算退休時可能享有的退休金規模與每月可領金額。

原文出處

延伸閱讀