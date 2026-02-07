勞退自提 年增逾16萬人

勞退新制上路逾廿年，個人自願提繳人數至今不到兩成。不過，受到近年勞動基金投資效益亮眼影響，愈來愈多民眾選擇自提退休金，勞動部官員指出，截至去年十一月底，自提人數來到一三五萬九三二三人、比前年新增逾十六點四萬人，也已超越歷年全年度增加人數，顯示愈來愈多勞工青睞勞退自提。

依勞工退休金條例，除了雇主應為適用勞基法的勞工每月提繳工資百分之六，作為勞工退休金，勞工本人也可依財務狀況，每月自己額外再提繳百分之一到六退休金。自提金額除了也可參加分配投資運用收益、銀行兩年定存利率的最低保證收益，更享有稅賦優惠，自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅。

新制勞退的自願提繳人數在二○二三年突破百萬人，達一○六萬四六一八人、提繳率百分之十四點一七，近年持續增長，前年人數推升至一一九萬四六五三人，提繳率為百分之十五點五九。到去年十一月底，自提人數增加逾十六點四萬人，人數來到一三五萬九三二三人、提繳率百分之十七點三五。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說，光是統計到去年十月底，自願提繳的新增人數，已超越歷年全年度的新增人數。他分析，新加入自願提繳的勞工，高達百分之九十五選擇提最高上限百分之六，更有不少民眾反映，希望能提高自願提繳比率，不限僅能提到百分之六。

