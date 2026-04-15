勞退雇主提撥漲到12%？公教退撫何時足額撥補 勞保級距等8大「五一訴求」一覽
薪資待遇、退休金、勞動權益等，向來是勞工關心的話題，如今五一勞動節倒數，每年此時有不少工會、勞工團體都會透過遊行、集會陳抗的方式向政府表達勞動權益相關訴求，如2025年就有超過5000名勞工齊聚凱道。「五一行動聯盟」等相關勞團先後在臉書發布公告，今年遊行將採南北兩路並進的方式進行；聯盟也提出勞退新制提升至12%等8大主張，表示「退休給付，增加！本勞移工，全保！」是今年五一勞工大遊行的共同訴求。
2025年五一大遊行有哪7大訴求？職場霸凌成焦點之一
2024年間，勞動部勞發署北分署時任分署長謝宜容涉職場霸凌案喧騰一時，由多個工會及民間團體組成的「五一行動聯盟」為此在2025年五一勞工大遊行時，特別以「反霸凌，要保障」為主題提出幾點訴求，在具體措施中，勞工最關切的薪資方面，聯盟主張最低月薪應調至32,000元、時薪210元；最終遊行隊伍返回凱道後，將「只顧政權、不顧勞權」標語揉成紙球丟向總統府，抗議政府忽視勞權。當時，五一行動聯盟今年提出7項訴求如下：
完善職場霸凌防治
降低工時
恢復國定假日
增加特別休假
反老年貧窮
提升退休保障
對抗通膨加薪
消除勞動差別待遇
補足醫療與教保人力
推動公正轉型
勞退新制提撥率多少？為何勞團主張提高？
勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月上路至今超過20年，新制規定雇主必須為勞工（適用勞基法者）每月額外提繳至少工資6%的退休金到個人專戶，勞團積極推動提高勞退新制雇主提撥率。日前，「台灣工人鬥陣總工會」就曾指出，僅6%的新制提撥比率讓非常多台灣勞工感到不滿，勞團長期要求提高雇主提撥比，是因為對比舊制退休金，雇主負擔的成本整整減少一半。
勞工五一大遊行地點？8大訴求有哪些？
當時，工鬥副理事長曲佳雲直指，新制勞退的雇主提繳下限長年未調整，就是在圖利資方、減少雇主成本，「勞工也不能認為雇主節省退休金可以提升薪資。」「五一行動聯盟」14日則在臉書預告，今年除凱道遊行外，五一遊行將有南部場，由盟會之一的高雄市產業總工會籌辦，南北兩路並進展現團結。此外，2026年的主題為「退休給付，增加！本勞移工，全保！」聯盟並提出8大訴求：
勞退新制逐年提升至12%
2. 勞退舊制每年2個基數無上限
3. 勞保、勞退薪資級距提高
4. 新制資遣費上限15個月
5. 勞保、就保全數納保
6. 勞退納入家事勞工及移工
7. 公教退撫足額撥補、返還年資補償金
8. 公私校退撫一律提撥15%
更多風傳媒報導
其他人也在看
被叫去「談資遣」別急著簽！律師提醒第一步很多人都答錯
（生活中心／綜合報導）律師劉韋廷指出，若公司提出資遣、同時給付資遣費與預告工資，勞工是否就一定得離職，答案其實 […]
核電再運轉評估是「預先準備」 卓榮泰：多一分選擇、少一分顧慮
台電工會今（15日）舉行五一勞動節模範勞工表揚大會。行政院長卓榮泰表示，近期在中東情勢緊張的背景下，台電與中油共同吸收了大量的液化天然氣（LNG）成本，台電長期負擔國家政策，卻 「不能讓電價隨成本合理調整」，他承諾未來會更積極協助台電，投入更多資源以健全其財務狀況。
國家今天發錢了！最高可領9萬8805元 月底前還有17筆接力發
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導4月津貼陸續發放，勞動部勞工保險局表示，今（15）日國民年金保險喪葬給付已入帳，符合資格者最高可領9萬8805元。民眾...
失色？富邦金3月只賺25餘億元 首季獲利332億元年減19%
財報失色？2026年接軌IFRS國際會計公報後，富邦金控今（15）日公布2026年3月自結合併稅後淨利25.7億元，累計今年前3月稅後淨利332.7億元，年減19%，每股稅後盈餘（EPS）為2.37元。
「印度移工元年」台灣為何炸鍋？飆破3.6萬人喊中止引進 勞動部急拋2大前提
首批印度移工最快今年可能引進台灣？在今年1月，勞動部次長陳明仁率隊前往印度東北部，了解印度勞工至海外工作相應制度後，近日勞動部長洪申翰在立法院答詢時鬆口，「今年有機會引進」讓民間輿論炸鍋，公共政策網路參與平台「中止引進」的連署超過，截至今（14）日上午已超過3.6萬人附議，且持續增加中。勞動部13日發布聲明回應，強調勞動部有責任保持外國人力多元來源，但引進印......
扣全勤遭批慣老闆！潘慧如揭真相反擊了：半年調薪1萬
女星潘慧如砸千萬開寵物旅館，不敵虧損宣布將於月底收攤，早前她針對人事問題及員工全勤爭議，發文提出疑惑卻遭炎上，事後刪文，今則重新提及此事：「在員工待遇上，我們從來沒有想過要佔任何便宜。」
小金雞齊發力！國泰金首季大賺316.6億 EPS 2.15元
國泰金控15日公布最新獲利。國泰金2026年3月單月稅後純益50.3億元，累計第一季稅後純益316.6億元，每股稅後純益（EPS）為2.15元 ，各子公司業務動能強健，國泰世華銀行、國泰證券、國泰產險及國泰投信累積稅後純益皆創歷年同期新高。
【2025肥貓現形】大同虧損董事酬勞3691萬元最高！ 中鋼首度入榜
證交所於今（15）日揭露 2025 年上市公司董事酬勞，公司稅後虧錢、董事酬勞照領現象有擴大趨勢。去年共有230 家 上市公司在稅後虧損的壓力下，依然支付董事酬金，較前一年度的173家明顯攀升，大同（2371）以3691萬元居首，中鋼（2002）第一次入榜。
吳有彬出席台電工會模範勞工表揚大會 (圖)
台電15日舉行「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」，台電工會理事長吳有彬（圖）致詞時表示，台電工會永遠是台電最堅強的後盾。
開放印度移工惹議 勞動部：引進與否需有2前提
勞動部指出，首先，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能。這也是很多產業的期待。勞動部說明，「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工瞭解備忘錄」（簡稱：台印度勞工MOU）在2024年2月簽署，年中送交立法院審查。當時的...
財政紀律風波 馬英九基金會回嗆調查小組：請就提供事證真實性儘快調查
馬英九基金會內爆財政紀律案，董事會決議成立三人董事調查小組釐清，包括行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維。基金會昨以董事會名義發出六點聲明，調查小組今發出聲明認為此舉不當。今晚，馬英九基金會再發聲明，敦請三人調查小組就基金會所提供事證之真實性儘快展開調查。
男「喉嚨卡3天」不是感冒！咳出活蟲「網一看」給解答
國際中心／綜合報導一名泰國網友日前在社群崩潰發文，她表示自己男友連續3天感到喉嚨劇痛、咳嗽不止，原以為是普通感冒，沒想到最後竟咳出一隻「神秘活體生物」。超毛畫面流出後嚇翻全場，更有不少人留言瘋猜咳出的「異物」真身應是蟑螂幼蟲或是床蝨（臭蟲），多數人也急忙呼籲當事人快就醫，避免體內殘留異物，進一步威脅身體健康。
你領多少？今年年終獎金平均8.3萬創新高 這個行業26.8萬最多
主計總處今公布1至2月經常性薪資平均4萬8674元、年增2.74%；剔除物價因素，前2月實質經常性薪資年增1.49%、為近7年同期最大增幅。另，今年年終獎金平均1.7個月、創統計以來第4高，但發放金額8萬2753元、創統計以來新高，其中金融保險業平均3.65個月、26萬7862元最多，製造業2.2個
引進印度移工 在野批不顧民生
勞動部長洪申翰證實年底可能引進首批印度移工，引發社會反彈。國民黨台北市議員楊植斗14日批評，民進黨「只顧老闆不顧民生」，企業的成本變低了，消費者卻得不到回饋，且逃逸移工帶來的外部成本還要整個社會一起負擔，毫無道理；新黨北市議員侯漢廷依時間軸，揪出包括民進黨選後急著跟印度簽署MOU，炮轟綠營出事就賴給在野黨，相當無恥。
中信銀3月大賺66億 推升中信金前3月賺231億、累計EPS 1.18元
中信金控今（14）日公告獲利自結數，核心子公司中國信託商業銀行3月稅後大賺66.67億元推升下，中信金3月稅後純益75.77億元、年減7.3%，前3月稅後純益231.04億元、年增16.1%，累計每股稅後純益（EPS）為1.18元、年增15.7%。中信銀行3月稅後純益66.67億元、年增28.6%，金額為歷年同期最高，且是史上單月第三高，僅次2014年6月因......
國民年金喪葬給付今發放 最高領近10萬
勞動部勞工保險局行事曆顯示，今（15日）是國民年金保險喪葬給付入帳日，有申請的民眾記得去刷存摺，最高可以領到近10萬元。
南市勞工局舉辦「真心衛您」安衛家族教育訓練
記者陳佳伶／新營報導 去年全國職災以高處墜落最多，尤其是兩公尺以上高處作業未設置安全…
聯發科回神站上1800元大關！ 1小時吸金突破百億元 分析師：有望續強
IC設計龍頭聯發科（2454）近日股價強勢回神，今（15）日截至上午10時，股價大漲逾6%來到1,825元，順利站上1,800元整數關卡，成交金額逾182億元，僅次於台積電（2330）。分析師表示，在題材與基本面雙重支撐下，短線仍有機會延續強勢。
【公告】國巨公司公布 2026 年第一季度營運成果
日 期：2026年04月15日公司名稱：國巨*(2327)主 旨：國巨公司公布 2026 年第一季度營運成果發言人：張天成說 明：1.事實發生日:115/04/152.公司名稱:國巨股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:國巨公司今日公布 2026 年第一季度財務報告及營運成果，第一季度合併營收 NT$ 381.66 億元，較上一季增加 6.1%，並較去年同期增加 22.7% (若以美元換算，單季營收較上季增加 4.2%，較去年同期增加 27.6%)；第一季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為 NT$ 80.01 億元，較上一季增加 18.5%，並較去年同期增加44.7%，單季每股稅後盈餘為 NT$ 3.90 元，較上一季增加 18.5%，並較去年同期增加 44.7%。2026 年第一季度毛利 NT$ 145.42 億元，較上一季增加 8.4%，並較去年同期增加31.2%，毛利率為 38.1%，較上一季增加 0.8 個百分點，並較去年同期增加 2.5 個百分點；營業利益為 NT$ 96.13 億元，較上一季增加 10.1%，並較去年
虧錢照發董事酬金！上市櫃「肥貓公司」衝459家 大同、台泥最肥、中鋼首度入列
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導證交所與櫃買中心今（15）日公布上市櫃公司董事酬金資訊，其中最受關注的是，去年有不少公司明明虧損，仍照樣發放董事酬金。...