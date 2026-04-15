勞退雇主提撥漲到12%？公教退撫何時足額撥補 勞保級距等8大「五一訴求」一覽

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​薪資待遇、退休金、勞動權益等，向來是勞工關心的話題，如今五一勞動節倒數，每年此時有不少工會、勞工團體都會透過遊行、集會陳抗的方式向政府表達勞動權益相關訴求，如2025年就有超過5000名勞工齊聚凱道。「五一行動聯盟」等相關勞團先後在臉書發布公告，今年遊行將採南北兩路並進的方式進行；聯盟也提出勞退新制提升至12%等8大主張，表示「退休給付，增加！本勞移工，全保！」是今年五一勞工大遊行的共同訴求。

2025年五一大遊行有哪7大訴求？職場霸凌成焦點之一

2024年間，勞動部勞發署北分署時任分署長謝宜容涉職場霸凌案喧騰一時，由多個工會及民間團體組成的「五一行動聯盟」為此在2025年五一勞工大遊行時，特別以「反霸凌，要保障」為主題提出幾點訴求，在具體措施中，勞工最關切的薪資方面，聯盟主張最低月薪應調至32,000元、時薪210元；最終遊行隊伍返回凱道後，將「只顧政權、不顧勞權」標語揉成紙球丟向總統府，抗議政府忽視勞權。當時，五一行動聯盟今年提出7項訴求如下：

完善職場霸凌防治 降低工時 恢復國定假日 增加特別休假 反老年貧窮 提升退休保障 對抗通膨加薪 消除勞動差別待遇 補足醫療與教保人力 推動公正轉型

勞退新制 提撥率多少？為何勞團主張提高？

​勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月上路至今超過20年，新制規定雇主必須為勞工（適用勞基法者）每月額外提繳至少工資6%的退休金到個人專戶，勞團積極推動提高勞退新制雇主提撥率。日前，「台灣工人鬥陣總工會」就曾指出，僅6%的新制提撥比率讓非常多台灣勞工感到不滿，勞團長期要求提高雇主提撥比，是因為對比舊制退休金，雇主負擔的成本整整減少一半。

勞工五一大遊行地點？8大訴求有哪些？

當時，工鬥​副理事長曲佳雲直指，新制勞退的雇主提繳下限長年未調整，就是在圖利資方、減少雇主成本，「勞工也不能認為雇主節省退休金可以提升薪資。」​「五一行動聯盟」14日則在臉書預告，今年除凱道遊行外，五一遊行將有南部場，由盟會之一的高雄市產業總工會籌辦，南北兩路並進展現團結。此外，2026年的主題為「退休給付，增加！本勞移工，全保！」聯盟並提出8大訴求：

勞退新制逐年提升至12%

2. 勞退舊制每年2個基數無上限

3. 勞保、勞退薪資級距提高

4. 新制資遣費上限15個月

5. 勞保、就保全數納保

6. 勞退納入家事勞工及移工

7. 公教退撫足額撥補、返還年資補償金

8. 公私校退撫一律提撥15%

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