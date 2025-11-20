勞部明定請假權 病假有無影響考績恐變羅生門

勞動部將修改勞工請假規則，保障病假權。記者曾原信／攝影

長榮空服員抱病上班過世，勞動部昨預告將明定勞工一年內請病假不超過十天，雇主不得有不利處分。在電子業工作的張姓工程師表示，法條說不能不利處分，但實務上主管想扣考績，有太多理由可以講；工商團體憂心請病假會被員工不當利用成為「免死金牌」，傷害勞資互信。

張姓工程師表示，他所在的部門多年來都有「請病假會影響考績」的默契，雖然公司不明講，但主管在年終評比時常以「出缺勤紀錄不佳」、「工作態度待加強」等理由扣分。

林姓櫃姐說，勞工很難舉證考績差與請病假有直接關聯，現況就算是有法律也不代表能真正保護到員工。此外，病假的薪資仍維持一年卅天病假半薪，政府鼓勵勞工生病就休息，至少應考慮將前幾天病假改為全薪，否則許多人仍會選擇忍著繼續上班。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，勞工若遭受雇主不利處分，該如何證明？還是只要有職場不法侵害的感覺就要啟動調查？國家要主動打擊雇主侵害勞工健康權，否則一旦動用到法律，勞資關係緊張，勞工就可能工作不保。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，無論是否十天，雇主都不得因勞工請病假而有不利處分，「勞基法」規定勞工可以請病假，一年卅天給半薪，且雇主不得有拒絕權力，雖然可能雇主沒有拒絕，但往往會用各種方式讓勞工不敢請病假，勞工也可能因為不好意思麻煩同事而帶病上崗。

台灣工人鬥陣總工會表示，許多基層勞工擔心，勞動部將明定勞工請病假未超過十日，雇主不得為不利之處分，這是否合法化雇主在病假十日後對勞工進行不利益處分？然而依法勞工一年有卅日半薪病假，也就是勞工申請病假已經犧牲了自己的部分工資，若雇主還可以連結其他不利益處分，扣全勤獎金、扣年終獎金，形同一罪數罰，政府應以卅日病假不得不利處分為目標，

工商團體表示，未來勞方請假會比較有利，顧慮不會像以往那麼多，但對於資方的工作安排，就會造成一定程度的影響，例如只要員工有請病假的紀錄，即便真的因工作表現不佳而有不利處分，但也很可能被員工做連結，而資方還要負責舉證兩者無相關，工作負擔更重；此外，也擔心請病假被員工不當利用成為「免死金牌」，傷害勞資互信。

