勞部發延後退休指引！1.9萬人選擇「不中斷年資」 雇主差別待遇最高罰150萬

勞動部發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，由勞動福祉退休司司長黃維琛主持，邀請裕隆集團等分享實際經驗，鼓勵勞雇雙方協商續留職場。徐筱嵐攝



因應社會高齡化與少子化的雙重挑戰，勞動部今（1/14）日正式發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，勞工年滿65歲續留原公司主要有三種方式，一是經協商同意「延後退休」，原契約年資持續累計；二是辦理退休領取退休金後「再僱用」，簽訂新契約回聘；三是不另外特別約定繼續履行原勞動契約。若雙方協商同意延後退休，雇主不得單以年齡為由，對其有差別待遇，違者可處30萬至150萬元罰鍰。

勞動部今日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」記者會，由勞動福祉退休司司長黃維琛主持，現場邀請裕隆集團總管理處總監楊芳育、裕隆汽車製造股份有限公司協理階孟月、裕隆汽車製造股份有限公司企業工會理事長羅文男。

廣告 廣告

《勞動基準法》第54條修正條文於2024年7月31日公告施行，開放勞雇雙方可協商延後65歲的強制退休年齡，根據勞動部統計，自2024年8月至2025年7月之間，年滿65歲且續留原公司服務的勞工已超過2.4萬人，其中，有1.9萬多人選擇「延後退休」，在不中斷勞保投保的情況下持續在原崗位工作；另有約4800人則先結清舊有年資或領取退休金後，以「再僱用」的形式重新加保。

黃維琛表示，根據最新發布的參考指引，勞資雙方可根據需求，三種模式中選擇最適合的方式，首先，勞資未進行特定協商，且勞工持續提供勞務、雇主持續支薪，法律上視同勞動契約自動延續；其次，雙方協商延後退休年齡，應以書面記錄，年資不中斷，並履行原有勞動契約，但雇主不得單方面變更薪資或勞動條件，一旦有調整需經雙方合意，且相關退休制度與保險均延後且不中斷。

三是退休後再受僱，勞工辦理退休並領取退休金後，可依《中高齡者及高齡者就業促進法》簽訂定期勞動契約，讓職務設計與工時更具彈性，且在契約期間，雇主不得再以年滿65歲為由終止契約。

黃維琛補充，比較常見的模式，多以雇主有繼續聘僱的意願，且向勞工提出協商，在參考指引之後，勞工也可以主動向雇主提出協商，由於勞基法並未限制協商延後退休年齡的時間點，勞資雙方可依工作情況、產業趨勢或職業特性等適時協商。

裕隆集團總管理處總監楊芳育說明，製造業面臨缺工且仰賴經驗傳承的實務現場，集團早已積極透過參考指引所提到的「勞雇雙方協商延後退休年齡」及「回聘退休員工」等多元模式，致力留用資深人才，對公司帶來很大的幫助。裕隆汽車製造股份有限公司協理階孟月表示，雖然參考指引今日才頒布，但已有2名資深員工提出延後退休的需求，待65歲年資全面結算之後，雙方採取定型化契約。

裕隆汽車製造股份有限公司企業工會理事長羅文男補充，目前公司內部有一名68歲的技術員工，延後退休邁入第三年，希望將經驗完整傳承，不少年輕人也期待老師傅帶領，可縮短經驗值累積，以汽車修理業來看，普通出師要「5年」，有老師傅帶領下，大約兩年多就能獨立運作。

黃維琛提醒，在協商過程中，若是希望調整工作時間或工作日數，雙方應討論達成合意，並以書面約定；退休後再僱用的情形，也能藉由協商，雙方合意以定期契約約定日後的工作時間、工作日數等。勞資雙方可就延後退休相關內容或條件進行協商，但雇主不得單以年齡為由，對其有差別待遇，違者可處30萬至150萬元罰鍰。

更多太報報導

經濟負擔重！家庭雇主捨本國聘外籍 移工每日工作10小時成常態

134萬勞工都在做！勞退自提率達17.2% 「自提6%」退休金滾出千萬

徵才找人要花4.4個月！勞動部揭營建業最難補人 住宿餐飲職缺率4.2% 冠全台