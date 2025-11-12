勞部編預算赴明年APEC峰會 洪申翰：盼中國秉持開放心胸 勿威脅正常交流

勞動部長洪申翰回應沈伯洋遭中共追捕一事。資料照



重慶公安局以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案調查，並透過官媒放話「全球通緝」，引發外界譁然。勞動部長洪申翰今（11/12）日被立委問及相關事宜時，他強調，2026年11月的APEC峰會將在中國深圳舉辦，勞動部有編列預算前往，希望中國政府秉持開放的心胸，不應把威脅放在正常交流上，目前對岸暫時未表達「不讓我去」。

中國官媒央視近日發布對民進黨立委沈伯洋政治立場及言論的報導，強調要「懲戒台獨」，並宣稱可利用國際刑警組織在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕。總統賴清德昨日受訪時聲援，強調中國對台灣並無管轄權，況且沈伯洋是捍衛國家主權，維護民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

相關議題持續延燒，勞動部長洪申翰今日赴立法院社福及衛環委員會進行業務報告，國民黨立委邱鎮軍質詢，為何今年和明年都編列前往中國交流的預算？是否意味著赴中不會有危險，雙邊正常的交流是否會造成威脅？

洪申翰說明，有部分預算雖然每年編列，但不見得會前往，今年並沒有派員赴中交流，由於明年APEC峰會將在中國深圳舉辦，所以，編列相關預算。

邱鎮軍直言，近來傳出洪申翰是繼沈伯洋之後，下一個被禁止的對象？洪申翰表示，希望中國政府秉持較為開放的心胸，不應把威脅放在正常交流上，可以創造雙邊對等永續交流，就他所知，中國政府暫時沒有表達不讓他前往的訊息。

邱鎮軍認為，兩岸關係本來並未太嚴重，期盼中國政府不要情緒勒索，來嚇台灣民眾，畢竟雙邊正常交

流應該沒有太大的問題。

