勞部表揚友善中高齡事業 盼彰顯職場溫度與體貼

（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部今天舉辦「114年友善就業菁采獎」頒獎典禮，表揚青銀共融友善就業環境。勞動部長洪申翰表示，中高齡就業的核心精神在於職場「溫度」與「體貼」，希望獲獎單位的作法能推廣至整個產業。

勞動部今天舉辦「114年友善就業菁采獎」頒獎典禮。洪申翰致詞時表示，推動中高齡就業的核心精神在於職場的「溫度」與「體貼」，透過職務再設計與環境改善，讓工作更符合中高齡者的需求，也透過中高齡勞工發揮過往累積的經驗與能力，帶動職場穩定。

洪申翰說，「中高齡者及高齡者就業促進法」後，中高齡就業比例雖有增加，但仍有進步空間；希望將獲獎單位的「模範做法」能推廣至整個產業，讓友善中高齡就業的氛圍能在社會中做得更深、更廣。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉表示，今年共計有 142 家單位參與選拔，共分為「職場領航組」、「世代共榮組」、「職務再造組」及「傑出推手組」四大類別，最終選出22家績優單位與5名傑出推手，展現多元產業在中高齡友善職場上的豐富樣貌。

黃齡玉說，透過遴選出各地的成功事業單位與傑出人員典範，就是要讓更多事業單位，看見只要願意改變，中高齡勞動力就能成為企業穩定營運、傳承技術、培育人才的關鍵力量。

勞動部表示，未來將持續結合各就業中心及銀髮人才資源中心，透過就業媒合、企業輔導、獎勵及輔具補助等作法，積極擴大友善就業的影響力。（編輯：李亨山）1141222