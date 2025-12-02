勞部預告遭公司負責人性騷 可向地方主管機關申訴

（中央社記者張雄風台北2日電）為避免非名義上公司最高負責人對受僱者有性騷擾行為，公司卻無法客觀處理，勞動部今天預告性平法施行細則修正草案，明確定義「實際負責人」若有性騷擾，可向地方主管機關申訴，最重可處新台幣100萬元罰鍰。

勞動部今天預告修正「性別平等工作法」施行細則第4條之2修正草案，明確訂定性騷擾事件被申訴人「最高負責人」包含「實際負責人」，修正後被害人可直接向地方主管機關申訴。

勞動部表示，如經地方主管機關認定有性騷擾情事，可處1萬元以上100萬元以下的罰鍰，以保障受僱者及求職者權益；預告時間自即日起至明年1月31日止。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅今天在記者會中說明，在法規執行面上，「最高負責人」主要指對外代表人，但實務上被申訴者常發生在公司董事或實際掌握人事、財務等權力的實際負責人，因此定義在母法上不明確。

黃琦雅進一步提到，若發生公司董事長配偶、董事或位居事業單位重要職位（例如總裁）等非名義上公司最高負責人對受僱者性騷擾行為時，難以期待公司能對性騷擾事件秉持客觀查證。

因此，黃琦雅指出，本次修正草案中明確定義的範圍涵蓋對事業單位的人事、財務或業務經營具有管理權的人，若未來員工遭受最高負責人或實際負責人相關的性騷擾，就可以直接向地方政府申訴。

根據修正草案，明確列出6款包含公司董監事、已改選但尚未登記的董監事；持股20%以上的股東；經工會、股東或協力廠商指認具體實權者；代表人或負責人配偶或三等親；位居事業單位特殊重要職位（如掛名總裁者）等，皆屬實際負責人；而地方主管機關認定實際負責人時，應有相關證據足資佐證。（編輯：李亨山）1141202