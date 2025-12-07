勞部：留才久用方案 近3年已6萬資深移工轉技術人力

（中央社記者張雄風台北7日電）移工團體今天走上街頭，呼籲廢除藍領移工工作年限。勞動部回應，移工透過留才久用方案轉技術人力，即不受工作年限限制；自2022年4月底起至今年11月底止，已有6萬名資深移工轉任外國技術人力。

台灣移工聯盟等團體今天舉辦移工大遊行，呼籲廢除藍領移工工作年限，下午約1時30分自勞動部出發，下午3時許已抵達目的地立法院中山南路側。

遊行隊伍前排，多名移工身後背著大型紙製假炸彈，代表2項意涵，一是移工在台年限「倒數計時」中；另外在抵達立院後，在指揮一聲號令，移工紛紛將假炸彈拋出，表達希望能「炸開年限」訴求。

另外，也有多名移工將自己打扮成超市生鮮肉品，吐訴工作期限像是保鮮期、過了就要被拋棄。

勞動部今天下午回應，自2022年起推動「移工留才久用方案」，另成立「移工留才久用服務中心」，提供申辦、諮詢與輔導服務，資深移工轉任中階技術人力後，即不受工作年限限制；自2022年4月底起至今年11月底止，已有6萬名資深移工轉任，平均每年增加1.6萬餘人。

勞動部說明，行政院院會已於今年10月30日通過「跨國勞動力精進方案」，最快於明年1月實施，並透過成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力相關事宜，具體落實國對國直接聘僱。

勞動部指出，製造業資深移工轉任技術人力的留用比率上限，將由現行25%放寬至100%；不僅能提升雇主因上限放寬而留用資深移工的意願，也能讓資深移工擁有更多轉任與留用機會。

勞動部強調，鼓勵雇主直接聘僱、減少移工經濟負擔，是既定重要政策，明年規劃除現有在台北的直聘中心外，將增設服務據點，整合直聘及轉換服務，並提供移工、外國技術人力及雇主更好的媒合轉換服務。（編輯：陳仁華）1141207