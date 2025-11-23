周休3日連署勞部須12/7回應 學者：讓變形工時多樣化更實在

近期又有民眾在公共政策平台提案「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」，也就是周休3日，且連署過關，勞動部最遲須在12月7日回應。學者分析，台灣要推周休3日，得先思考是否帶來勞工條件減損，且若想要工作和生活平衡，增加個人時間自主性，或許檢討變形工時，讓其更多樣化，對勞工應會更實在。

根據主計總處統計，我國年總工時整體朝降低趨勢，並在2021年滑落2000個小時，達到1999.2小時，但隨著疫後復甦等原因，年總工時又反轉逐步向上，2024年達2030.4小時，在OECD國家中僅低於墨西哥、新加坡以及哥斯大黎加；但高於南韓1,859個小時及日本1,636小時。勞動部分析，主要是台灣部分工時比例較其他國家低，因此總工時較長。

為減少勞工工時，近日再度有民眾提案「推動4日工作制」，該提案指出，藉由周休3日提升工作與生活平衡、吸引與留住人才等優點，且長期對產能不會下降，有助提升勞工幸福感、保護勞工身體及心理健康等正面影響，獲連署過關，勞動部最遲須在12月7日回應。

學者分析，「周休3日」幾年前在公共平台也曾提案過，目前歐洲國家確實有一些企業在試行，但討論「周休3日」恐怕不是「Yes」或「No」這麼簡單，或許「周休3日」對於一些知識經濟的產業合適，但並非適合所有的產業。另外，「周休3日」是否帶來勞動條件減損，譬如減薪或每天的工時延長等，甚至是否更有意義的促進工作以及家庭的平衡，才是需要真正思考的課題。政大法律系副教授林佳和說：『(原音)如果是高科技業例如動腦的，他們可能會很樂於周休3日，那雇主也不會在意，但問題就是雇主要他們生產力跟以前一樣，所以其實它牽涉到非常多複雜的問題。沒有辦法單從週休3日你喜歡嗎，這種問這麼簡單的問題出發。那就好像有人問你說，如果你的薪水更多你贊成嗎？那更不用問對不對？重點在於我用什麼方式。』

學者也分析，勞基法在2002年增訂8週變形工時的規定，但時隔23年，相較於跟台灣一樣進步的其他國家，他國的變形工時相當多樣化，但台灣的質和量卻很低，且手段貧乏，就好像一家百貨公司，別人的有12層樓，你的卻只有2層樓，變化性就會很少。林佳和也認為，與其談論「周休3日」，不如好好檢討變形工時，將其更多樣化，讓勞工多增加個人的時間自主性，或許更為實在。(編輯：陳文蔚)