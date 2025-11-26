勞長洪申翰上任周年開直播談政績 勞團轟：避談勞工當前3大困境

〔記者李靚慧／台北報導〕去年勞動部北分署爆發職場霸凌事件，造成吳姓公務員輕生，勞動部長洪申翰緊急接任「救火」，至今已滿周年，洪申翰昨晚開直播細數上任1年間推動的30項政策，更大方分享謝宜容案的拆彈「幕後」，頗有「政績滿滿」之感，但勞團今日發聲，質疑處理政治危機、善後補漏洞，豈可「當作政績」？提醒洪申翰，當前台灣勞工面臨的工時過高、低薪處境、退休保障三項重大困境，政府「不能再迴避」。

環保社運出身的洪申翰去年11月25日接任勞動部長，至今已滿周年，洪申翰昨日先是在臉書上分享他帶領勞動部推動的30項重要政策和改革內容，晚間8點半更「開直播」，與民眾分享這一年來的工作心得。洪申翰除了重提一年前北分署霸凌案的拆彈過程，預告納入霸凌專章的職安法修法進度，更接受民眾留言詢問，近期如外送員專法、修法保障請假權等政策。

不過，昨晚氣氛輕鬆溫馨的直播結束後，桃園市產業總工會立即針對勞動部長洪申翰上任週年發布聲明，桃市產總強調，勞工不會說洪申翰完全沒有作為，但是他去年的上任，正是為了處理勞動部職場霸凌案的政治危機，因為這個悲劇引發台灣社會各界對於霸凌的關注，才有今年職安法修法草案納入霸凌專章的結果。

而近日，因長榮、台鐵員工請病假遭刁難引發的各種悲劇，導致工會接連抗爭，政府也才開始重視勞工的「請假權」，都是因為重大案件，導致勞動部「被迫」積極修改制度，質疑處理政治危機、善後補漏洞，竟然都可以當作部長政績？提醒政府不可再迴避當前台灣勞工面臨工時過高、低薪處境、退休保障的三項重大困境。

在「工時過高」方面，桃產總表示，今年在台灣自主工運推動10年後，終於促成5天國定假日增加，但非常遺憾的是洪申翰部長在修法過程中可以說毫無建樹，始終強調這是內政部的權責範圍，即使洪部長承認台灣勞工的工時過高，應予以降低，但卻從來沒有提出實質方案。

其次是「低薪」問題，台灣的低薪狀況已經是長年問題，而洪申翰的政績當中，竟然出現政府日前提出的「本勞一人加薪2000元，雇主就可以再增加一名移工的政策」。桃市產總強調，持續引進低薪移工才會讓台灣整體勞工薪資無法提升，尤其是巨大公司強迫勞動案發生後，政府持續開放引進移工的同時，是否要處理長期以來的各種制度性歧視，包括移工被收取高額仲介費，或是在制度上未將移工納入勞退新制，這些問題，請問何時能成為洪部長的政績？

最後，在「勞工退休保障」上，桃產總強調，今年已是勞退新制上路滿20週年，從勞委會主委陳菊提出「先求有、再求好」的說法後，已經過了整整20年，6%的勞退提撥竟然從來沒有提高過，根據政府數據，2024年台灣勞工領取勞退新制平均額僅有6000元。質疑政府只會不斷呼籲勞工要考慮自提退休金，卻遲遲不肯增加勞工退休金條例中雇主的法定提撥，就是在傷害勞工權益。再加上目前過半數的勞工勞保申請退休後，每月勞保年金領不到2萬元，加總只有2萬5000元左右，這樣的退休金水準明顯已經無法支應勞工老年生活，政府何時要予以改善?

