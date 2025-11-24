勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀
即時中心／徐子為報導
勞動部長洪申翰今（24）接受電台專訪時宣示，政府不會讓勞保倒，目前朝野立委對每年以預算，撥補勞保財務法制化有共識，可望於立法院本會期完成三讀。
立法院社會福利及衛生環境委員會本月17日排審《勞工保險條例》、《就業服務法》部分條文修正草案數個版本，朝野立委紛紛提案，增列政府撥補為勞保基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於1000億元；由中央政府負最後支付責任等。
行政院則於20日通過院版《勞保條例》修法提案，重點包括：政府撥補為勞工保險基金來源，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。
洪申翰今上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，針對主持人詢問，外界擔憂勞保2031年有破產危機，勞保是否會倒，洪申翰正面回應，政府的態度就是不會讓勞保倒，政府會負責的做法就是將撥補勞保財務法制化，且會逐年撥補，其次是持續提高勞保基金投資效益。
洪申翰說，目前將撥補勞保基金入法，朝野相對較有共識，他認為在朝野合作下，立法院這會期應該有機會三讀通過。
洪申翰說，民進黨政府從2020年到現在，累計撥補勞保財務的金額，加上明年的預算已超過5170億元，因勞保財務涉及1000萬名勞工的權益，國家有財政剩餘的時候就會盡力支持，至於未在草案中訂出固定撥補金額，主要是《現行財政紀律法》規定，事實上，現在每年撥補的金額都超過1000億元。
有關勞保基金投資效益，洪申翰指出，這幾年表現都不錯，去年獲利16%至17%，今年雖受美國關稅影響，估計也有7%到8%。
根據勞動部統計，政府自2020年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，在搭配多元投資下，基金規模已達1.2兆元。
