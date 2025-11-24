勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀

財經中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導去年，台灣勞工總工時2030個小時，比韓國日本都還要高，就有民眾在公共政策平台提案週休三日，連署已經過關，勞動部將在12/7前回應。勞團建議，參考西班牙政府做法，補助企業、試辦縮減工時。但經濟專家提醒，台灣與歐洲產業結構不同，以出口為導向國家，減少工時、經濟可能下滑。勞工辛苦工作，到了週末兩天，終於可以休息，最近公共政策平台上有人提案週休三日，提升工作生活平衡，連署已經過關，勞動部最晚必須在12/7回應。全國產業總工會理事長戴國榮：「西班牙政府拿出5000萬（歐元），鼓勵企業試辦週休三日，全部週休三日，事實上是不太可能，不是每個行業都適合，（製造業）有接受訂單，有淡旺季的因素，比如說服務業來講，就可能適合去推動試辦週休三日。」勞團建議政府比照歐洲，補助企業試辦，但專家有相反意見，認為內需和以出口產業為主的國家，週休三日影響經濟的程度不同。有民眾在公共政策平台上提案週休三日。（圖／公共政策網路參與平台）淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「就大家的工作型態，產業型態不一樣，雖然它有可能會，使得你的生產活動，製造業的生產活動，可能會下降，但是它有沒有可能，讓你的內需服務業，會大幅的起來，如果沒有辦法，那你的經濟當然最終，就一定會往下滑。」專家點出另一風險，勞工週休三日，代表資方得聘更多的人，僱用成本提高，可能對於提升勞工權益的作為，更難讓步。專家指出，若週休三日製造業活動減少，要觀察是否能帶動內需市場。（圖／民視財經網）淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「缺工情況有可能更為嚴重，或者在僱用這些勞動者上面，面對的成本當然就會更高，他會不會從所謂的全時僱用，變成所謂的部分工時，（要思考）對於整個，勞工的權益保障，或者是他們福利的提高，是不是帶來比較大的幫助。」去年台灣勞工總工時2030小時，在OECD國家中，只低於墨西哥、哥斯大黎加和新加坡，比日本1859個小時和韓國1636小時都高。如何在工作與生活達到平衡，找到更好解方，有待討論。原文出處：提案"週休3日"過關! 勞團建議政府補助企業試辦 更多民視新聞報導老闆快看！勞動部3大新規定 員工「事、病假」不得剋扣獎金台灣經濟前景看好！人均所得超日韓 賴清德：馬政府股市僅8000點年底還有機會放連假！攻略曝「請1天爽休4天」慶祝耶誕節

民視財經網影音 ・ 1 天前