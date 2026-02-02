勞雇協商5,675人減少工時 76.8%員工適用僱用安定措施

勞動部今（2日）公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商 減少工時事業單位計346家，實施人數5,675人。圖為勞動部。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 勞動部今（2日）公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商 減少工時事業單位計346家，實施人數5,675人。較上次（1/16）公布實施家數計317家，實施人數5,410人，這次家數增加29家，人數微幅上升265人；另有5家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有54名員工恢復原本工時。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

廣告 廣告

勞動部進一步說明，目前通報減班休息的勞工，有72.8%的企業（252家）適用僱用安定措施，也有76.8%、4,361人可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外，還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工的經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Newtalk最新民調》高雄藍白支持者也買單 陳其邁施政滿意度高達75.5% 賴清德滿意度也過半

吳子嘉指連任總召為討「大罷免」債務 柯建銘喊告：其心可議