勞青處成立 走向共好

嘉義市鄰近多處重要產業園區，完善的醫療、教育、長照與生活機能，持續吸引青年與專業人才選擇落腳嘉義市，發展人生。一座真正宜居、值得託付未來的城市，要吸引人才來，更要讓人願意留下，而「留下」的關鍵，就是能否在這座城市安心生活、穩定工作。

多年來，嘉義市深化就業服務、青年培力與勞動保障，並在政策實施過程中，傾聽青年與勞工的真實聲音。隨著工作型態的轉變與職涯選擇的多元化，服務模式也必須與時俱進，才能更貼近現場、回應實際需求。

因應大環境轉變，市府將青年與勞動相關業務，納入同一個治理架構推進，因而成立「勞工及青年發展處」，並依照業務性質分工，讓服務窗口更清楚、流程更順暢，讓政策真正走進生活，貼近每一位市民的日常。

在青年政策上，市府陪伴年輕世代走過探索與嘗試的階段，讓想法能落地實現、讓選擇有人接住，以多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化與公共參與等方向，協助青年站穩腳步。透過「青年3支箭」政策，協助青年安居、就業與成家。

設籍嘉義市的18至45歲租屋青年，除可申請內政部租金補貼，市府再加碼每月500元，放大對青年安居的實質支持；在嘉義市就業的18至29歲青年，月薪介於基本工資至4萬元，每月可領取3000元補助，支持青年職涯起步；生育津貼每胎從2萬2000元加碼提高至3萬元，減輕養育負擔。

勞工及青年發展處的成立，讓勞動與青年政策從階段性的推動，深化為長期而穩定的制度。透過職涯輔導、就業協助與健全的勞資對話機制，守護勞工，也陪伴青年在探索的路上安心前行，為城市的共好，累積踏實而長遠的力量。