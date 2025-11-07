勞青處推投履歷抽大獎 頂級好禮得主出爐

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府與1111人力銀行合作設置「嘉義縣產業徵才專區」邁入第5年，持續協助企業招募人才與民眾就業，網站專區有超過600家廠商每月釋出逾2,000個職缺，平均每月800人成功就業。

昨6日舉行徵才抽獎線上直播，從5萬3,215份履歷中，抽出日本雙人機加酒、iPhone 16、人體工學椅、歐樂沃築夢城堡門票及嘉義優鮮產品等百項好禮。

豆之家董事長洪熒曜也親臨抽獎現場，大力邀請優秀人才加入公司團隊，並贊助暢銷米菓禮盒作為抽獎好禮，支持縣府推動在地就業。

抽獎活動選在豆之家食品公司舉行，該公司創立逾50年，以「翠菓子」、「MIDO航空米菓」品牌廣為人知，新設立的嘉義廠在今年8落成，智能新廠共7,800坪，導入AI與自動化生產線，這次也透過嘉義縣產業徵才專區招募設備工程師、技術人員、工務與倉儲管理等人才，提供穩定工作與多樣福利。

勞工暨青年發展處長陳奕翰說，嘉義縣產業徵才專區匯集製造業、科技業、食品加工、旅宿觀光等多元職缺，從基層技術、工程研發到中高階管理職缺皆有，平均薪資落在3萬3,000元至3萬8,000千元，高階或具專業證照人才薪資達6萬以上，部分企業主管職或科技工程人才甚至開出8萬以上薪水，歡迎鄉親善用平台找工作。

各大產業園區正積極開發，產業轉型升級帶來投資動能，也創造穩定而多元的就業機會，未來縣府將持續透過「嘉義縣產業徵才專區」整合在地職缺資訊，幫助鄉親找到好工作，讓嘉義成為安居樂業的好所在。

直播抽獎結果已公告於「嘉義縣產業徵才專區」及「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」臉書粉絲專頁，將有專人以電話及e-mail通知，請中獎人於11月28日前完成領獎。

