募千萬公益吞一半！毛孩天堂負責人涉侵占遭起訴 3天後陳屍台中租屋處

記者陳佳鈴／台中報導

「毛孩的彩虹天堂」曾感動無數大眾，募得千萬善款，負責人林意盛（35 歲）因涉嫌將逾半數善款轉入私囊，遭北檢依公益侵占罪起訴，沒想到起訴三天後竟陳屍台中租屋處。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂官網）

打著「每位浪浪都值得被溫柔告別」為號召，知名流浪動物送行公司「毛孩的彩虹天堂」曾感動無數大眾，募得千萬善款。然而，這場愛心神話在日前宣告崩壞，負責人林意盛（35 歲）因涉嫌將逾半數善款轉入私囊，遭北檢依公益侵占罪起訴。令人震驚的是，起訴僅過 3 天，林男（6）日被發現陳屍於台中南區租屋處，讓這起涉及千萬元的侵占疑雲，隨其生命畫下句點。

根據台北地檢署調查，「毛孩的彩虹天堂」自 2018 年起在募資平台發起「毛孩的最後一哩路」專案，聲稱要為街頭不幸罹難的流浪動物火化喪葬。因訴求感人，短短時間內便累積收到 1025 萬 505 元善款。

然而，檢調追查金流發現，林意盛竟將大眾的愛心當成個人提款機。他每個月將善款轉入私人帳戶，支應個人奢靡生活，包括：日本旅遊、搭乘高鐵、頻繁叫 Uber、百貨公司購物、超商消費甚至健身房會費，侵占金額高達 531 萬 7889 元。林男雖聲稱「陪伴萬名浪浪」，背後卻是將民眾對生命的不捨，轉化為個人的消費清單。

整起騙局之所以被戳破，源於毛孩公司為了昭信大眾，公開宣稱與嘉義知名寵物禮儀公司「慈成新天地」有合作案例。不料慈成公司隨即發表嚴正聲明，強調「從未與任何網路集資平台合作」，更直言慈成一向是不遺餘力推動浪浪結緣處理，絕不假手他人。這份「公開切割」引起調查局注意，隨後啟動偵辦，才讓林男「吞善款」的醜聞攤在陽光下。

北檢於本月 3 日正式以公益侵占罪起訴林意盛，不料 6 日下午 4 時許，房東因多日聯繫不上林男報警。警消破門進入其位於台中南區建國南路的租屋處，發現林男已陳屍於廁所內，檢警於昨日完成相驗，家屬對死因並無異議。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

