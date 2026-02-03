募款助浪浪火化！「毛孩彩虹天堂」負責人爆私用善款 公益侵占罪起訴

記者楊佩琪／台北報導

知名「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛，日前透過平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案募款活動，並成立臉書粉絲專頁，宣傳陪伴毛小孩走完最後一程，累計收到1025萬餘元善款，卻被爆林意盛涉嫌將其中531萬餘元善款挪為己用，爽到日本旅遊、購物、上健身房等。台北地檢署偵辦後，認林男涉犯公益侵占罪，依法起訴。

毛孩的彩虹天堂公司成立於2018年間，專為流浪犬、貓提供有尊嚴的最後送行，也協助流浪毛孩領養、協尋等。2019年間林意盛透過募資平台，發起「毛孩的最後一哩路」專案，也成立粉絲專頁宣傳，累計募得款項1025萬505元。

廣告 廣告

檢調接獲檢舉，2018年2月起至2021年9月間募得的千萬款項，疑似未被用於和寵物禮儀公司合作。進一步追查，發現林男竟把其中531萬7889元善款，轉進自己私人銀行帳戶，用在自己的休閒娛樂花費，包括到日本旅遊、到百貨公司購物，就連搭高鐵、搭Uber的錢也挪用善款支付，用途與當初的募款目的根本不符，依涉犯公益侵占罪起訴。

更多三立新聞網報導

中國女親密照惹議！曹興誠告謝寒冰案再敗 聲請再議被駁

台積電內鬼案首波起訴3工程師延押2月 在看守所裡過年

25年前台南歸仁雙屍命案死囚將免死？ 檢察總長提非常上訴

台灣「最老死囚」聲請再審被駁 最高法院駁回抗告

