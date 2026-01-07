募款告急！ 黃鐙輝化身大廚、一日義工，力挺創世「寒士吃飽30」

圖／創世基金會提供





受天災與景氣寒冬影響，創世基金會去年小額捐款驟減 5 萬多筆，「寒士吃飽 30」活動經費目前僅募得 5 成，情況極為嚴峻。多年支持公益的藝人黃鐙輝昨日（6）受邀擔任傳愛大使，現場展現廚藝烹調年菜，並馬不停蹄前往萬華擔任一日義工，親自為臥床長輩原床泡澡。黃鐙輝感性呼籲，年禮與紅包是弱勢家庭賴以維生的資源，期盼社會大眾伸出援手，讓全台 1.4 萬名寒士在年前感受社會溫情。

暖心上菜：黃鐙輝大展廚藝，即食年禮溫暖長照家庭

在媒體說明會現場，黃鐙輝特別捲起袖子，現場烹調象徵圓滿的「琥珀獅子頭」，香氣四溢。

廣告 廣告

七道開運佳餚：喜樂幼兒園的小朋友化身小小服務生，介紹「送禮到家」的豐富菜色，包含：御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香。

便利長照家庭： 這些年禮設計為「即食加熱」，讓忙於照護的家庭能輕鬆準備團圓飯。黃鐙輝現場也讓植物人院民品嚐味道，將溫暖實質傳遞給弱勢族群。

一日義工：深入萬華送暖，為臥床長輩原床泡澡

完成年禮推廣後，黃鐙輝隨即前往萬華區，陪同創世護理師探視臥床兩年的 80 歲王爺爺。

感性服務：黃鐙輝不僅送上尿布與營養品等民生物資，更親自協助王爺爺「原床泡澡」。他感性表示：「幫阿公洗澡時就想到自己的阿公，能為他服務我真的很開心。」

體會不易： 透過親自參與，他深刻體會到長照家庭的辛勞，直言對有力者的一點點捐助，對弱勢者卻是生存的關鍵。

寒冬送禮：預計守護 1.4 萬名弱勢，募款亟待大眾響應

儘管面臨經費短缺的挑戰，創世基金會與華山、人安基金會仍堅持策略聯盟，不讓服務因景氣而中斷。

送禮計畫： 活動預計於 115 年 2 月 2 日至 13 日 展開，將年禮與紅包送達全台近 14,000 位清寒植物人家庭、街友、單親媽媽及孤苦長輩手中。

愛心認助方式：

認助年禮：800 元

應急紅包：600 元

愛心專線： (02) 2835-7700 分機 114（尾牙小組）

一餐熱飯，一份溫暖的祝福

最後，黃鐙輝表示，幫阿公洗澡就會想到我阿公，他一定很孤單，能夠來幫他洗澡真的很開心，我們今天只是來一天而已，你想他的家人是每一天，真的很需要大家的幫忙，不論是洗一個澡或是送一份禮都能讓他們感受到溫暖，有些家庭真的不是不想處理，是無能為力，很需要創世這樣的機構。

「寒士吃飽 30」已邁入第 36 屆，這份堅持需要社會大眾的力量延續。在這寒冷的冬日，您的每一份支持，都將轉化為餐桌上的熱氣，陪伴社會最底層的殘、老、窮度過暖心的除夕夜。

更多新聞推薦

● 旅人限定小確幸 跑水求財線帶回花旗木鐵道喔熊