募款赴港修復遺體爭議／以助香港大火為由募款 知名遺體修復師：子虛烏有

郭璋成（中）18日帶領團隊赴港協助遺體修復。（郭璋成香港傳真）

今年11月26日在香港發生的大埔宏福苑五級大火，造成逾百人重大人員傷亡，是自1948年以來香港死亡人數最多的火災，世界各界紛紛前往支援。台灣許多慈善團體也派員前往支援，知名公益遺體修復師郭璋成也組成團隊，於昨（18日）抵達九龍殯儀館，協助遺體修復事宜。不過出發前，網路有人踢爆郭璋成此行以公益為名，卻疑對外非法公益募款，張貼蓋有郭本人的私用印章作為收據。郭回應「子虛烏有」。法界人士也表示，民眾做善事應依循相關法規辦理。

綜合港媒報導，九龍殯儀館從本月初起一連3天為宏福苑罹難者舉行公眾悼念活動，大批香港民眾到殯儀館獻花。由於九龍館近年有與台灣的遺體修復師合作，這次遭受祝融之災的遺體處理工作也得到台灣的支援，香港入境事務處已為台灣遺體修復師急件辦理工作簽證，從上週起陸續到到香港，協助進行相關工作。

遺體修復師郭璋成常上節目談論葬儀事宜。（翻攝自臉書）

常上節目談論殯葬事宜的遺體修復師、講師郭璋成，曾於今年4月間到香港演講，因此成為應邀之列。18日上午，郭璋成在應邀之下，帶著6人團隊前往香港九龍殯儀館，展開為期8到10天不等的遺體美容服務的行程。

出發前，郭璋成對本刊表示，，這次準備的修復材料費用，將近20萬元，不過他未接受外界募款，僅是憑著佛教徒的心念，去幫助罹難者完整、平安走完人生最後一程。

香港網路爆料區日前貼出郭涉募他人款至港行善貼文。（網路截圖）

