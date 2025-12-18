募款赴港修復遺體爭議1／網揭捐募收據蓋郭私人印章 「慷別人之慨成就自己名氣」

一張收受捐款收據上蓋有郭的印章。（網路截圖）

香港宏福苑大火畫面令人心痛，各界熱心捐助，但傳出多起有人藉此發災難財，不只釣魚簡訊騙捐款，還有網路PO文謊稱親人過世。日前在香港網路爆料區，出現一篇爆料文，指控台灣知名遺體修復師郭璋成利用LINE群組招攬募款，群組內列捐款名目至少14萬元，其中還有一張2萬元收據蓋有郭的私人印章，批「康別人的凱成就自己的名氣」。郭說「社會亂象本來就很多，很難回應。」

日前香港一網路「香港突發事故報料區和討論區」出現一篇來自台灣彰化網友爆料指控，「他（郭璋成）團隊要成行的學生，利用這次要成行的藉口私下募款了台幣14萬元說要買材料，而郭老師還居然真的收了」「其中一筆20,000元的收據還是蓋他的私章，真心覺得這樣的方式真的很不恰當」「如果真的需要材料還是其他的東西，都會有香港的單位會處理…康別人的凱成就自己的名氣」，該文章下貼出一張蓋有郭璋文私人印章的2萬元收據，並有郭璋成過去相關報導截圖。

對此，正準備從高雄搭機前往香港的郭璋成，透過電話訪問表示，「我未曾對這件事（香港大火）做過任何募捐的事情，也不清楚該收據照片從哪裡來。」郭說之前有人找他募捐，但是「我人還沒到香港，狀況不明，抵達後了解狀況，才能釐清頭緒。」

他強調他沒有收受這個錢，該印章也可能是別人刻的、別人蓋的，「社會亂象本來就很多，如何回應莫須有的事？」他目前不想為此事回應太多。

