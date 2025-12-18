募款赴港修復遺體爭議2／遺體修復動輒10萬 善心捐款宜透過合法管道

郭璋成昨日一下飛機就直接進入九龍殯儀館進行修復，看到一具具遺體，他一邊修復一邊默禱。（郭璋成香港傳真提供）

殯葬業者表示，遺體修復費用要看遺體損害程度而定，少則5、6萬元，多則10多萬元都有，若如大面積全身燒傷，甚至碳化，可能就更難估算。律師界認為，台灣善心人士不少，希望透過各種管道幫助香港罹難家屬度過難關，不過最好找尋核准通過的合法勸募單位，較更能將愛心善款送到需要幫助者的手上。

有多年修復經驗的郭璋成表示，燒灼過的遺體一般都很難修復，缺少的部分可以用軟膠彌補，但若是距離起火點遠的、遭高溫致死，全身皮膚微血管很可能爆血，全面修復困難；若是靠近起火點，以至於遺體碳化，修復更是難上加難。

郭說這次6人團隊到香港8到10天的行程，可能一天一名修復師最多僅能修復一具遺體，原則上很難超過50具。此外，需使用的材料費用方面，估計也相當龐大。

香港新界大埔宏福苑於11月26日下午發生嚴重火災，傷亡慘重。（翻攝微博）

雖修復師表明不收費、不代收善款，不過仍有善心人士願意捐款，資助此義行。律師界人士表示，依照公益勸募條例規定，發起勸募的一定必須是團體，而非個人，且一定要以公益為目的、向主管機關衛生福利部申請核可才准予招募善款，同時須入指定帳戶。違者處新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並公告其姓名或名稱、違規事實及其處罰。

