募資不足僅三成！雲林家扶園遊會盼各界伸手相助

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林家扶將於12月7日舉辦歲末冬暖園遊會，但今年募款因颱風、豪雨與物價飆升等因素受到重創，230萬元經費目前僅募得約三成，不但生活物資缺乏，連提供近千戶家庭每戶一床石墨烯兩用被的計畫也面臨壓力。家扶呼籲社會大眾伸出援手，共同協助弱勢家庭安心歡聚。

雲林家扶中心扶助的52歲張媽媽，面對肝癌第四期、婚姻破裂與工作困境，帶著小六女兒堅強生活。她表示，如果不是家扶社工一路陪伴與提供生活物資支持，真的不知道該如何走下去，並盼望能參加12月7日的歲末園遊會，「就像回娘家一樣。」

雲林震旦辦公設備經理張育維率領同仁已連續9年投入家扶歲末園遊會，今年再次集結近50位親子志工協助物資發放，並捐助10萬元支持活動。張育維表示，震旦同仁每年都全家總動員參與，這一天彷彿成為「震旦親子家庭日」，希望讓弱勢家庭感受滿滿溫暖。

福德巧新基金會得知家扶經費短缺後，也加入接力捐助20萬元，期望幫助活動順利進行。12月7日的園遊會預計設置60個無償公益攤位，提供美食、遊戲與氣墊遊戲區，並發放民生物資與特別準備的石墨烯兩用被，讓受服務家庭在歲末感受溫暖與祝福。

雲林家扶主任廖志文表示，從張媽媽的例子更看見家扶服務的重要性，目前急需募集的物資包括罐頭、香皂、牙膏、洗碗精、餅乾、調理包、泡麵、保久乳等基本用品，也希望社會各界能捐助每床約千元的石墨烯兩用被，陪伴弱勢家庭安心回娘家，共度溫暖歲末。