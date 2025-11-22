募資千萬後「宣布倒閉不退款」！獨立遊戲開發商惹眾怒：這是一場騙局
超過 5000 名贊助者、將近 30 萬歐元（約新台幣 1050 萬元）的募資金額，最後卻換來工作室倒閉、遊戲無限期停止開發，而且不退款。這就是獨立遊戲《Alzara: Radiant Echoes》在 Kickstarter 平台上發生的爭議事件，也成為募資平台風險的典型案例。
Studio Camelia 是這款致敬 JRPG 遊戲的開發團隊，成立於 2022 年。在 2024 年募資成功後，他們製作了試玩 Demo，並帶著作品參加東京電玩展、DICE 等大型活動，試圖尋找合作夥伴。然而，這些努力都沒有換來任何合作協議。開發團隊當時無奈地表示：「這就是這個產業的現實。我們是創作者，但創作離不開資金。」
最終，Studio Camelia 走向公司清算程序，遊戲《Alzara: Radiant Echoes》開發無限期暫停。雖然團隊表示未來可能有第三方接手的機會，但這個可能性微乎其微。更讓贊助者憤怒的是，開發團隊明確表示無法退款。
面對贊助者的質疑，Studio Camelia 搬出了 Kickstarter 的平台規則：「贊助 Kickstarter 專案本身就帶有風險。這個平台的核心概念，是協助創作者獲得啟動資金，並不保證最終產品會順利完成或商業化，因此總存在未能實現的可能。我們衷心感到遺憾，但無論是 Studio Camelia 還是 Kickstarter，皆無法退還您的贊助款項。」
這樣的回應讓贊助者更加憤怒。在贊助頁的討論區中，受害者們紛紛表達不滿：「這根本就是一場騙局」、「我已經向信用卡公司提出爭議申訴，要求退回我的款項。我再也不會贊助任何 Kickstarter 遊戲專案了，這已經是我第三次被坑錢」、「真讓人難過，你們沉默了這麼久，現在公司清算後的資產肯定也早已被轉移他處，結果就是我們這些贊助者什麼都拿不回來。」
最令人不滿的是，有贊助者指出開發團隊前後說法不一：「一開始他們對我們宣稱，這筆錢是為了打造一款完整的遊戲；但在寫給贊助者的「道歉信」裡卻坦承，資金實際上只是用來製作一個用於吸引投資的試玩 Demo，根本是場騙局」。
這個案例凸顯了遊戲募資平台的風險。雖然 Kickstarter 等平台能幫助獨立開發者實現夢想，但專案失敗、無法退款的情況並不罕見。對於想要參與募資的玩家來說，在決定贊助前，仔細評估開發團隊的經驗、過往紀錄，以及專案的可行性，才能降低血本無歸的風險。
