募資破14億!eufyMake E1 3D紋理UV印刷機登台 掀起桌面印刷新革命

隨著個人化創作、客製化商品需求持續成長，桌上型創作設備正快速成為設計師、品牌主理人與文創工作者的重要工具。由Anker Innovations推出的創意科技品牌eufyMake，宣布旗下話題新品「eufyMake E1 3D紋理UV印刷機」即將進入台灣市場，將過去僅能在工廠等級設備中實現的「UV紋理印刷技術」，完整濃縮至桌面尺寸，為創作者開啟全新的創作可能。

「eufyMake E1 3D紋理UV印刷機」先前於美國募資平台Kickstarter創下亮眼成績，累積募資金額突破新台幣14億元（約4,670萬美元），不僅刷新平台歷史紀錄，也成為全球最受矚目的創客專案之一，顯示市場對桌面級專業印刷設備的高度需求。隨著產品正式量產並拓展海外市場，「eufyMake E1」也即將登台，讓台灣創作者不必再受限於高昂設備成本或外包製程，即可在工作室甚至居家空間完成專業級輸出。

不同於傳統印表機，「eufyMake E1」主打UV紋理光固化技術，可透過多層油墨堆疊，印製最高達5mm的半立體紋理效果，讓圖像不僅停留在視覺呈現，更具備可觸摸的立體層次。搭配紋理演算技術與色彩系統，「eufyMake E1」能實現最高1440 DPI的高解析輸出，在色彩還原與細節表現上，達到專業級印刷水準。

為降低操作門檻，「eufyMake E1」內建AI智慧軟體，可在短時間內自動分析設計圖像並優化紋理層次，即使是初次接觸UV印刷的使用者，也能快速上手。系統同時提供超過20,000組可商用模板與設計素材，協助創作者從靈感發想到成品輸出，大幅縮短創作與測試流程。

在應用層面，「eufyMake E1」支援超過300種材質列印，包含金屬、木頭、壓克力、石材、皮革、陶瓷等多元介質，不僅材質選擇彈性高，也能因應不同造型進行客製化輸出。其三合一模組化設計，透過平板、旋轉圓柱體與卷材配件，可實現平面、圓柱體及曲面物件的訂製列印，突破傳統僅限平面輸出的限制。此外，卷材列印模式最長可支援達10公尺的連續輸出，無論是品牌識別、文創商品、包裝設計，或是長幅視覺與客製化禮品製作，皆能在單一設備上完成，滿足多元創作與商業應用需求。

相較傳統專業UV印刷設備體積龐大、操作複雜，「eufyMake E1」將設備體積與價格大幅縮減，僅需插電並連接軟體即可使用，同時搭載「自動清潔系統與雙雷射校正」機制，確保列印穩定度與長時間使用品質。產品也通過多項國際安全認證，適合於工作室、教室與居家空間使用。

eufyMake 日前於台灣舉辦產品體驗會，邀請居家手作愛好者、文創產業從業者、平面設計師與印刷產業人士實際操作體驗。現場回饋指出，「eufyMake E1」的模組化設計與多材質支援，大幅提升創作彈性；文創工作者認為，立體紋理效果讓作品從平面設計升級為具觸感的成品，有助於商品差異化；平面設計師則表示，過去白墨與打樣流程繁瑣，如今可透過單一設備完成；印刷產業人士也指出，在體積縮小的同時，「eufyMake E1」仍保有專業輸出品質，顛覆對桌上型設備的既有想像。

eufyMake 表示，「E1 3D紋理UV印刷機」不只是印刷設備，而是一座真正屬於創作者的「桌上工坊」。隨著產品正式進入台灣市場，品牌期盼與更多在地創作者與設計師攜手，開啟桌面印刷與立體紋理創作的新時代。

