募集上百億正式掛牌！台股主動式新兵 00991A 前十大持股權重出爐

[Newtalk新聞] 台股主動式ETF新兵——主動復華未來50（00991A）以募集逾百億元台幣的佳績，今（18）日正式掛牌交易。截至 10:27 分，盤中股價9.74 元，成交量達 142,476 張。

主動復華未來50 ETF 經理人呂宏宇表示，以目前投資環境與個股成長潛力評估，初期部位配置在市值前 50 大的股票檔數約 25～30 檔、市值第 51～150 大的股票約 20～25 檔；市值前 50 大與市值第 51～150大股票配置，占基金淨資產之配比約「7：3」，以兼顧產業趨勢及大盤現況。

據復華投信官網資料顯示，昨（17）日 00991A 最新規模約 104.69 億元、ETF 淨值為 9.66 元，前十大成分股及權重依序為：

台積電（2330）19.12% 鴻勁精密（7769）5.31% 奇鋐科技（3017）4.99% 緯穎科技（6669）4.78% 貿聯—KY（3665）4.52% 台光電（2383）4.28% 台達電（2308）4.08% 群聯電子（8299）3.97% 智邦科技（2345）3.39% 川湖科技（2059）3.38%

呂宏宇指出，AI 仍是台股最重要的成長動能，隨著 AI 相關技術與產品應用進步、龍頭廠商策略合作或跨足更多應用端領域，將帶來新的成長機會，因此布局投資主題將分四大類，鎖定產業能見度較高、具成長性的 AI 供應鏈類股，其中：

半導體配置比重約 35～45%，聚焦 AI 使先進製程、封測及相關設備需求大增，供需失衡受惠股

AI 資料中心相關的關鍵零組件 35～45%，例如：散熱、PCB、電源、連接器等電子零組件類股

AI 伺服器、網通：5～15%

此外，也會擇機布局具獲利潛力的金融、航運、內需、綠能、軍工等非電子族群。

近期，台股市場出現評價偏高與 AI 變現進程不確定性等疑慮，導致大盤出現獲利了結現象。呂宏宇認為，短期行情震盪可視為波段進場機會，主要在於年底各主要國家央行利率政策陸續底定，不確定性逐步消除，市場重回基本面檢視。

根據芝商所利率點陣圖（Fedwatch）預測，美國聯準會 2026～2027 年還有降息機會，步調緩慢但趨勢不變。呂宏宇指出，溫和降息措施有助金融市場穩定性及評價表現，預估明（2026）年台股整體企業獲利有機會成長約兩成，加上總體經濟溫和成長，及台股市場資金動能仍強，使多頭行情有望延續。而主動式ETF布局不受指數限制，可依市況靈活調整持股，及時掌握下一波成長機會，建議可納入做為新高行情布局台股市場的投資工具。

除了 00991A 外，市場目前還有主動群益科技創新（00992A）募集近百億元佳績，加計主動台新優勢成長（00987A）及募集中的主動第一金台股優（00994A），總金額有望破 200 億元，明年一月還有 3 檔要送件，成為市場最熱門的ETF發行主題之一。

