募集大量物資進原鄉 張峻即時送暖

寒流來襲，山區氣溫明顯下降，位處中央山脈周邊的山地原鄉首當其衝，低溫對部落鄉親的生活帶來嚴峻考驗。

十二日花蓮縣議會議長張峻為協助部落家庭安然度過寒流，募集並整合社會各界愛心資源，準備大量急需物資，於今早完成整備後，分送至秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉，為山地原鄉部落鄉親送上即時溫暖，陪伴大家度過低溫考驗。

此次由張峻募集的物資內容相當齊全，包含生活必需用品、盥洗用品、消毒用品，並提供三台發電機，另有棉被、睡袋及禦寒衣物等，盼在寒冷天候下，為部落家庭提供最實際、最即時的協助。

物資依各地實際需求分為三批，並透過在地熟悉狀況的人員統籌發放，確保資源能迅速送達需要的鄉親手中。其中，秀林鄉由程美蓮議員主導統籌，並請各村代表及村長協助發放；卓溪鄉則由高傑心助理負責聯繫各村，由代表及村長到場領取後帶回各村分送；萬榮鄉方面，則由簡智隆議員協助安排，並由多位代表及村長親自到場領回物資，分送至各部落。

簡智隆議員表示，萬榮鄉位於中央山脈邊緣，寒流來襲時氣溫特別低，住在山邊的鄉親更是感受明顯，十分感謝張峻議長準備了這麼多禦寒衣物，也感謝來自社會各界的愛心，讓部落鄉親在寒冬中感受到實質的溫暖與支持。

程美蓮議員指出，秀林鄉幅員遼闊且狹長，屬於偏遠地區，平時物資相對缺乏，這次物資在寒流來襲前即時送達，對部落鄉親而言正是時候，讓大家能提早做好防寒準備，不致受到低溫衝擊。她也特別提到，此次提供的發電機在緊急狀況時可隨時派上用場，對偏鄉部落而言格外重要。