募集富有愛心店 竹筒歲月善效應

近來，馬來西亞昔加末慈濟志工，前往三合港以及拉美士，邀請店家加入「富有愛心店」行列。很多商店業者支持這個行動，也回憶起2023年大水災，有受到慈濟的協助。如今很樂意一起勸募，讓愛心在社區裡持續循環。

走往商店街，貼上愛心貼紙，志工在昔加末縣的三合港、以及拉美士，募集富有愛心店，獲得熱情響應。

慈濟志工 孫福聯：「我們幾乎每一間店，我們去放(竹筒) 他都接受，到目前應該是差不多，接近90家 100家這樣，最重要就希望菩薩大招生。」

商店業者 莫仕麒：「有些顧客來 我說支持行善，馬來人我也是這樣子，有遇到就講一下 就幫忙講一下，幫助人就很好。」

志工 李秀城：「像我們是說 你開店之前，你就先許一個願 然後投錢下去，你的生意就會興隆，這樣鼓勵他們這樣做了。」

說起2023年發生的大水災，居民記憶深刻。當時慈濟志工投入救災、送熱食，災後也協助打掃、並且發放援助金。民眾的心被溫暖了、萌生回饋社會的心念。

民眾 謝亞九：「感動 怎麼不感動，送東西來的時候 你多麼感動，你投下去的時候 每天投 不用多的，我是想祝福世界 不要混亂，也不要有水災了。」

商店業者 陳淑明：「慈濟也有幫我 水災的時候，(富有愛心店)會傳得很廣 是不錯的，是很好的一個方法 我很感動，我覺得你們有在做事 真正是在做事的。」

商店業者 林金好：「我放著 誰要投錢就投了，有意義 很好。」

志工 田念華：「小錢辦大事 就是想到慈濟，拿著錢去救那種有需要幫的人。」

積少成多，富有愛心的商店業者和顧客，將行善力量聚合。

