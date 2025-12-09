募3千舊鞋送非洲 竹縣表揚捐贈前5名企業

為推動資源循環與永續理念，新竹縣政府環境保護局首度攜手「舊鞋救命國際基督關懷協會」，於一一四年十月十四日至十月三十一日舉辦「二○二五舊鞋救命-竹縣募集送愛非洲」二手物資募集活動，邀請各大企業共襄盛舉，最終募集三千一百零七雙舊鞋，新竹縣長楊文科九日特別在新竹縣政府主管會報上親自公開表揚捐贈前五名企業，感謝企業的參與，落實企業社會責任。

新竹縣長楊文科九日說，縣府積極推動資源循環利用及二手物回收，這次首次舉辦募集舊鞋活動，獲得企業熱烈回響、積極配合，感謝企業支持，今天特別頒獎表揚台灣積體電路製造股份有限公司、三陽工業股份有限公司、盟創科技股份有限公司、達運精密工業股份有限公司及欣興電子股份有限公司，成果豐碩，希望大家也能仿效這些企業，大力推動資源回收、循環再利用。

新竹縣環保局表示，此次活動總計募集三千一百零七雙舊鞋，實際減少垃圾量二千四百八十六公斤、減少碳排放量五千一百二十一公斤CO2e。此次募集所得物資將全數捐贈予「社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會」，傳遞至物資匱乏、急需援助的地區，同時延續物品使用壽命，減少環境負擔。

欣興電子公司人資副部長陳顗竹說，公司長期積極投入各項ESG行動，包含淨山、淨灘、愛心捐贈等環境永續活動。此次首次響應「舊鞋捐贈」公益計畫，員工反應非常熱烈，短時間內即募集超過二百多雙鞋款，而且多數保存良好、近乎全新，感謝所有同仁的熱情支持，不僅能協助社會上有需要的人，也為推動環境永續盡一份心力。