「勢」字當頭？ 2025海峽兩岸年度漢字票選「勢」字當選

▲「勢」字以超128萬票當選2025年海峽兩岸年度漢字。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】2025海峽兩岸年度漢字在臺北揭曉，「勢」字以超128萬票當選2025年海峽兩岸年度漢字，真實傳達了兩岸民眾對2025年的共同感受。

主辦方介紹，「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。」「勢」是歷史發展的指向，是有識之士努力的方向，「勢」字是蘊藏在兩岸關係發展進程中的歷史自覺，是在紛繁複雜的時局中錨定邁向未來的座標維度，體現兩岸民眾對當前時局的樸素直覺，精准反映了兩岸主流民意。

廣告 廣告

▲揭曉現場，臺灣書法家們揮毫潑墨，書寫兩岸年度漢字「勢」。

自評選活動啟動以來，獲得兩岸各界人士廣泛參與，共同產生出最具代表性的36個年度候選漢字，從11月24日至12月7日，兩岸民眾及海外網友踴躍參與網路投票，總投票數高達1582萬人次，「勢」最終以超128萬票在兩輪票選中脫穎而出。

一個「勢」字，是兩岸民眾對當前時局的直覺，反映了兩岸要和平、要交流、要發展的主流民意。臺灣中華書學會會長張炳煌受訪表示，中華文化氣勢磅礴，一路傳承直到今天，我們不但要承接這樣的氣勢，更要順勢而為。一個「勢」字，是蘊藏在兩岸關係發展進程中的微妙情勢！

在揭曉筆會現場，臺灣書法家們揮毫潑墨，書寫兩岸年度漢字「勢」，在點畫縱橫間交流心聲，用書法藝術生動傳達了跨越海峽的共同期盼。

▲一個「勢」字，是蘊藏在兩岸關係發展進程中的微妙情勢！

此外，臺灣2025年度代表字票選結果公佈，「罷」字以超1.5萬票獲選年度代表字，在各界人士推薦的60個個候選字中，「詐」字和「淹」字分列第二、三名；其餘在投票結果中位列前10名的代表字依次為「挺」、「災」、「鏟」、「亂」、「裂」、「稅」、「韌」。

「罷」字的推薦人包括臺北市長蔣萬安、民眾黨籍民意代表張啟楷、國民黨籍民意代表柯志恩和高中教師區桂芝。臺灣年度代表字票選活動已進入第18年，近年來當選的代表字有「貪」、「缺」、「漲」、「宅」、「疫」、「亂」等，幾乎沒有一個字是樂觀正面的。

海峽兩岸年度漢字評選活動自2008年起舉辦，始終秉持「漢字文化搭橋，書寫兩岸民意」宗旨，已先後評選出17個兩岸年度漢字。（照片記者蔡叔涓翻攝）