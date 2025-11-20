勤做社區服務 信義房屋潘姵縈讓客戶看到房仲多元價值

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

加入信義房屋4年多的凹子底公園店主任潘姵縈，從陌生開發起步，一步步累積經驗。她相信房仲工作不只是成交，更是協助客戶完成人生重要決定的過程，不僅勤跑社區，也積極做社區服務，舉辦手作活動、協助中元普渡等，讓住戶看到房仲的多元價值，種種付出獲高雄市114年優良不動產經紀人員肯定。

信義房屋凹子底公園店主任潘姵縈，勤跑社區，積極做社區服務，舉辦手作活動，讓住戶看到房仲的多元價值。（圖／信義房屋）

潘姵縈畢業於義守大學健康管理學系。大學期間在保險單位實習，接觸不同人群，也埋下喜愛與人接觸的種子，她並在無印良品打工畢業後升任主管，5年的工作經驗讓她了解企業文化與顧客體驗的重要性，每一次接待都代表品牌的態度，也更重視細節與誠信。

她笑說，會想當業務，部分受到媽媽影響，從小是單親家庭，母親從事醫美行業，因為業績好，獨立買車買房，是成長以來的榜樣，因此她選擇同樣堅持「先義後利、以人為本、正向思考」為理念的信義房屋當業務，希望自己也能努力買房，為未來打下基礎。

剛加入信義時，潘姵縈被分派到北高雄商圈。雖然熟悉地區，但對陌生開發仍感到壓力。她回想，「那時每天都很緊張，不知道怎麼跟社區住戶開口，也常被拒絕。」為了克服心魔，她逼自己每天打電話、外出拜訪，從自我介紹開始，主動幫忙社區準備筆、水，詢問是否需要協助，漸漸的住戶記住他，也願意提供關鍵訊息。

潘姵縈回想，曾有次成交後才發現格局動線、安裝瓦斯與馬桶異味等屋況問題，她親自協助聯繫廠商與社區處理，當時，「客戶太太半夜哭，我就想一定要幫他們把問題解決。」在他多方奔走下，問題一一解決，客戶也回饋「幸好是跟信義購屋，事情才處理得這麼完善」。

她也曾協助一對年輕夫妻買下人生第一間房。談妥後，屋主主動降價並留下家具與家電，並溫暖叮嚀買方家電要怎麼使用，夫妻倆落淚說從小沒有爸爸，這次感受到特別的關心，就像得到一名長輩的溫暖陪伴，潘姵縈說，「那一刻我也很感動，因為看到他們真的安心地找到自己的家。」

調任到農十六商圈後，潘姵縈嘗試更多元的社區經營。除了補紗窗、水苔球手作等活動，她也舉辦稅務講座，讓居民了解房屋交易成本。她說：「客戶不一定馬上成交，但會記得我們願意花時間解釋、說明專業知識。」她也參與普渡活動、準備茶點，讓社區住戶覺得信義房屋值得信任。

潘姵縈表示，進入信義房屋最大的優勢是當工作遇到問題時，店內夥伴與師父都會一起討論、拆解問題、協助解決。這些經驗讓她學會更謹慎，也更了解如何替客戶把關，「每次處理問題，都是累積養分。」

對她而言，成就感來自客戶的回饋與信任。「很多人第一次買房都很緊張，我能幫他們釐清問題，就是價值所在。」未來，她希望持續在第一線服務、提升專業，成為能獨當一面的業務，也繼續在信義房屋實踐價值。

