勤億蛋品加強供應鏈食安管理 業界關注液蛋客製化能力提升穩定性

（記者蔡函錚／綜合報導）食安事件長年左右品牌信任度。近年多起原料爭議，使餐飲、甜點、食品製造與連鎖體系更重視「供應鏈安全」。雞蛋作為高頻原料，一旦上游失守，終端品牌常在第一時間承擔消費者的不滿與信任流失。

在此市場氛圍下，具備完整品管與可追溯機制的供應商，已成企業採購門檻。勤億蛋品表示，除自雞場端即以嚴格標準控管外，旗下液蛋提供五項客製化能力，讓企業以穩定、可查驗的原料降低食安風險與製程變異。

示意圖／勤億蛋品從源頭把關、建立可追溯資料並導入液蛋五大客製化，有助品牌降低原料波動帶來的食安與製程風險。（擷取自免費圖庫freepik）

供應鏈透明成剛需 源頭把關前移

業界分析指出，消費者遇到食安爭議時，多半直接質疑販售品牌而非上游供應商。為降低聲譽風險，品牌普遍把控管前移至牧場與加工環節，在採購階段設定更嚴格標準，包含檢驗制度、供應透明與追溯紀錄完整度，以避免潛在風險並降低營運中斷可能。

圖／勤億蛋品導入高規格生產設備與科技化控管技術，從原料端到加工流程落實衛生管理與追溯機制，協助品牌降低食安風險並維持供應穩定。（勤億蛋品 提供）

食安控管升級 稽核與追溯制度常態化

勤億蛋品近年導入更接近「食品工廠級」的生產管理：每年投入逾200萬元自主檢驗、視衛生機關稽查為日常流程、建立批批留樣與完整追溯資料，並以科技化牧場降低汙染與疾病風險。據了解，其生產資訊可追溯至來源雞場，成為企業查核供應鏈的重要依據之一。

液蛋五項客製化 提升一致性與製程適配

液蛋是食品製造、烘焙、飲品與中央廚房的大量用料，「品質一致性」直接左右風味與產線效率。勤億蛋品表示，旗下液蛋可從來源雞場管理著手，依客戶需求設定來源條件與生產規範；並在配方面調整固形物等關鍵成分參數，同時配合各式設備條件客製重量與包裝規格，搭配不同應用情境調整蛋黃／蛋白比例，並依品項與物流動線規劃合宜的保存期限策略。透過前端原料管理與後端製程參數化，得以提升批次穩定度、降低製程變異，並維持終端口感的一致性。

圖／勤億蛋品以品質穩定一致的液蛋為基礎，提供品牌客戶五大客製化服務，讓配方、規格到保存策略都能依需求調整。（勤億蛋品 提供）

穩定供應與一致品質 成採購決策關鍵

多家連鎖與食品製造業者指出，原料穩定性與一致品質已與價格、供應量同等重要；是否具備可查驗資料、常態化稽核與風險應對能力，決定合作深度。供貨穩定可降低缺料衝擊、確保高峰檔期的出餐與服務品質。這也是為什麼大部分連鎖品牌將勤億蛋品視為生產端重要支撐主力。

市場趨勢明朗 高標準與透明化成主流

在「好品牌選好原料」的消費共識下，供應鏈透明與客製化能力正成為市場主流。業界認為，勤億蛋品於生產制度、食安管理與液蛋客製化的投入，呼應蛋品供應鏈朝更高標準與更高可追溯性發展；品牌端也普遍以「穩定供應＋可驗證資料＋一致品質」作為降低負面事件與營運中斷風險的核心門檻。

