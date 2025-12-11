勤億蛋品打造「食品級工廠雞舍」 負壓水簾技術成食安新標準

（記者蔡函錚／綜合報導）多數民眾對蛋的印象仍停留在傳統雞舍的開放式環境、空氣四面進出、以人工方式完成日常管理。然而，隨著食安意識提升，蛋品供應鏈的環境控管逐漸成為品牌採購最重視的關鍵。以高規格著稱的勤億蛋品，便率先將「食品工廠」思維導入雞蛋生產現場，使用業界少見的負壓水簾式科技雞舍，讓雞蛋從源頭就能做到乾淨、穩定、透明可追溯。

圖／勤億蛋品率先將「食品工廠」思維導入雞蛋生產現場，使用業界少見的負壓水簾式科技雞舍，讓雞蛋從源頭就能做到乾淨、穩定、透明可追溯。（勤億蛋品 提供）

負壓水簾式雞舍不只是設備升級，而是「生產思維」的全面革新

一般雞舍最大問題在於空氣會從四面八方自由流動，粉塵、病原容易跟著進入，雞隻壓力大，品質也難保持一致。勤億蛋品導入的負壓水簾式系統，負壓系統的風扇會將室內空氣往外抽，使雞舍保持「負壓環境」，外部空氣只能從指定的水簾入口進入。這片水簾不僅能降溫，還能過濾粉塵與懸浮物，大幅降低病原亂流的風險。

對消費者而言，這看似技術細節，實際上卻是蛋品安全的根本影響因素。乾淨的飼養環境，代表疾病風險更低、蛋品更穩定，也讓整個供應鏈更能對品質負責。

圖／勤億蛋品導入的負壓水簾式系統能使雞舍保持「負壓環境」，大幅降低病原亂流的風險。（勤億蛋品 提供）

環境自動化監測降低汙染 蛋品品質更一致、穩定性更高

勤億蛋品的科技化雞舍採用自動化控溫控濕系統，雞隻所處的環境能維持在最佳狀態，減少因氣候變化造成的壓力。加上餵料、供水等流程逐步自動化，降低人員進出雞舍造成的環境汙染。

這些細節都與「食品級管理」有直接關聯。當生產環境越可控，蛋品批次差異就越小，也意味著品牌能得到更穩定的原料，無論是連鎖餐廳、烘焙品牌、團膳業者，都能因為穩定供應而提升自家產品品質。

每年投入逾200萬元自主檢驗 勤億蛋品把食安當作最低標準

勤億蛋品強調，食安不是行銷話術，而是需要長期投入的成本。因此，公司每年固定投入高達200多萬元自主檢驗費用，超過一般蛋行的作業模式，也遠高於政府規範最低標準。

由雞舍到洗選流程，每一環節都有明確紀錄與檢驗時程，建立批批可追溯的生產資料。對品牌客戶而言，透明度越高，越能確保供應鏈沒有隱形風險，也能降低品牌因食安事件受到波及的可能。

圖／勤億蛋品從源頭開始控管，把所有可能導致食安問題的因素排除在雞舍之外，讓每一顆蛋都是在可控、乾淨的環境中生產。（勤億蛋品 提供）

穩定品質成餐飲與食品品牌的共同選擇 源頭控管比事後補救更重要

過去市場常把蛋品好壞視為「碰運氣」，品質不穩定、檢驗不足、供應不確定，都可能在關鍵時刻影響品牌營運。而勤億蛋品的策略是從源頭開始控管，把所有可能導致食安問題的因素排除在雞舍之外，讓每一顆蛋都是在可控、乾淨的環境中生產。

無論是一般民眾、或需要大量使用蛋品的品牌客戶，選擇勤億蛋品等於選擇更安心的供應鏈。這份安心不是因為「沒出事」，而是因為勤億蛋品把每一個容易出事的環節，都在問題發生前透過制度和科技排除。

