勤凱1月營收首度突破2億元 2026年估增2位數

（中央社記者張建中台北2日電）導電漿廠勤凱1月營收首度突破2億元，達2.09億元，勤凱表示，今年業績可望逐季攀高，全年總營收將成長2位數水準。

勤凱今天舉辦媒體交流會，董事長曾聰乙表示，隨著台灣、中國及韓國被動元件廠客戶滲透率提升，今年銅膏出貨量可望成長3成水準。

曾聰乙指出，勤凱今年包括晶片與散熱蓋之間的散熱膏、TGV玻璃基板的盲孔填膏，以及應用在AI伺服器高頻高速多層板的合金膏等3項新產品可望貢獻5%營收。

勤凱自結1月營收新台幣2.09億元，創下歷史新高，月增7.13%、年增66.06%。曾聰乙說，2月營運可能受工作天數減少影響，不過，3月可望有不錯表現，第1季營收力拚與2025年第4季持平，2026年總營收將成長2位數水準。

勤凱副董事長莊淑媛表示，勤凱主要採取固定加工費用模式，並依客戶需求進行報價調整，當銀價上漲，相關產品隨報價上揚，銀價上漲初期恐使客戶下單觀望，近日銀價下跌，客戶下單意願回升。（編輯：林家嫻）1150202