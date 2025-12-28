勤勞養羊30年 男突患怪病變「懶漢」？醫示警：馬上治療！這類人警惕

李大伯從事養羊、宰羊工作近30年，近日突然感覺沒力氣、不想幹活。（示意圖／翻攝自pexels）

一輩子勤快的人突然變得渾身乏力、提不起勁？這未必是變懶了，背後可能潛藏著疾病風險。大陸52歲的李大伯（化名）近日就因長期「沒力氣、不想幹活、反覆發燒」，被確診患上俗稱「懶漢病」的布魯氏菌病。

綜合陸媒報導，李大伯從事養羊、宰羊工作近30年，起初以為只是勞累或感冒，直到症狀不斷加重才前往就醫。醫生在詳細詢問職業史後提高警惕，懷疑其感染布魯氏菌。經相關檢查，李大伯被確診，隨後轉至浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）職業病科治療。經過規範用藥和精心護理，他的病情逐漸好轉，目前已康復出院。

布魯氏菌病簡稱「布病」，是一種由布魯氏菌引起的人畜共患傳染病，屬於中國法定乙類傳染病，同時也是常見職業病之一。人感染後症狀多樣且缺乏特異性，常表現為反覆發熱、多汗、乏力、精神萎靡、關節和背部疼痛等，隨病程延長易轉為慢性，因長期疲乏而被稱為「懶漢病」。

據了解，該病主要通過接觸受感染的羊、牛、豬等家畜或其製品傳播，一般不會人傳人。獸醫、牧民、飼養員、屠宰及皮毛乳肉加工人員等高風險人群更需警惕。

職業病科主任李國輝提醒，若有牲畜接觸史並出現持續發熱、關節疼痛等症狀，應及時就醫並主動告知相關經歷。早發現、早治療可有效避免疾病慢性化。日常工作中要做好個人防護，不喝生奶、不吃未經檢疫的肉類，肉類須徹底煮熟，從源頭降低感染風險。

