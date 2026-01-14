勤業眾信：全球供應鏈重組 AI助企業創造競爭優勢

（中央社記者呂晏慈台北14日電）勤業眾信今天發布報告指出，面對全球供應鏈加速重組，人工智慧（AI）協助企業在動盪環境中持續創造競爭優勢，然而仍有賴企業領導人從組織、治理與產業脈絡等角度判斷，形塑適合自身的發展路徑。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「2026 Deloitte Future Talk鏈結創新驅動未來」高峰會。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，全球面臨通膨與利率循環反覆、地緣政治風險升高、供應鏈加速重組、科技與政策快速演進等多重挑戰；以台灣半導體產業為例，競爭優勢已由過往強調經營效率、成本最小化的「全球長鏈」，轉變為注重營運韌性的「區域短鏈」。

柯志賢表示，AI加速決策節奏並擴大競爭差距，而台灣高度密集的產業聚落與供應鏈結構，成為支撐因應不確定環境的重要優勢，但能源與資源依賴、產能集中及資安風險升高，也促使企業必須持續強化經營韌性。

勤業眾信聯合會計師事務所市場發展營運長龔則立指出，全球供應鏈與跨國分工模式正加速重組，企業經營思維明顯轉向，「過去我們談的是成本與獲利，現在企業最先問的是，能不能度過下一個衝擊。」

龔則立形容，黑天鵝事件已不再罕見，而是高頻出現的新常態，在此情境下，企業若無法清楚盤點自身資源與能力，便難以判斷真正可運用的應變空間與策略籌碼。

為協助企業系統性檢視自身體質，勤業眾信提出「企業韌性評估策略框架」，聚焦於策略與治理、財務、組織與人才、技術等核心能力、供應鏈、市場與客戶、聲譽與信任、ESG等面向，並據此形成「企業韌性地圖」，協助企業辨識韌性優勢與潛在風險，降低策略盲區。

龔則立認為，在高度不確定環境中，科技成為撐住企業韌性的關鍵槓桿。AI已不再只是效率工具，而正快速演進為企業韌性的基礎建設，建議企業應依據自身在韌性地圖上的位置，選擇最能補強弱點的AI應用場景。

舉例來說，龔則立表示，針對人才與組織面向，多數組織偏向追求穩定，但AI驅動的環境卻要求高度敏捷，兩者之間存在張力；企業須在穩定與敏捷間取得策略性平衡，讓個體韌性轉為群體競爭力。

國家發展委員會主任委員葉俊顯提及，當前全球正面臨供應鏈移轉，為台灣企業深化全球布局創造契機。為鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，政府推動「五大信賴產業」，並由國發會全力推進「AI新十大建設」，同時，配合淨零轉型政策，也推動超過20項減碳旗艦計畫，協助企業因應國際綠色供應鏈要求及強化國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1150114