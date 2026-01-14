勤業眾信2026 CxO前瞻展望 主動式AI趨勢下首創「Stagility」概念

勤業眾信今天發布《2026 CxO前瞻展望報告》，並以「韌性」為主軸預測 AI新趨勢。吳馥馨攝



勤業眾信會計師事務所市場發展營運長龔則立今（14）日表示，AI已不再只是提升效率的工具，正演進為企業韌性的基礎建設，在代理人AI（Agentic AI）逐步成熟後，AI將從被動回應，轉為主動偵測風險、主動提出建議。因此在2026 CxO前瞻展望報告中首次提出結合穩定（Stability）與敏捷（Agility）組合而成的「Stagility」概念。

勤業眾信今天舉辦《2026 CxO前瞻展望報告》，勤業眾信總裁柯志賢表示，已第6屆舉辦CxO前瞻展望報告論壇，在地緣政治、關稅變數、供應鏈重組等趨勢下，產業環境面臨高度不確定性。隨著AI應用更廣泛，如何將AI應用在組織內提透過AI趨動數位轉型，成為企業迫切關切議題。

廣告 廣告

龔則立表示，2026 CxO前瞻展望主題為韌性領航，打造企業核心競爭力，提出以「韌性」為核心的企業成長新思維。勤業眾信也提出「TOGETHER」策略方針，針對公司內部資源的策略治理、財務、組織人才、技術，以及外部資源的供應鏈、市場與客戶、聲譽與信任，ESG提出8大構面與具體可方向。

龔則立依此8大構面畫出四個象限，若公司內外皆好為「強韌型」；公司若內部資源強但外部脆弱，例如較少的供應商則為「穩固型」；內部資源不足但外部參與者眾多，像是容易遭遇供應商抬價為「外聯型」；公司內外皆不足則為「受限型」，據上找到公司在韌性地圖中的位置。

他並以NVIDIA為例勉勵大家，NVIDIA最大的風險就是自身不從事生產，供應商出貨能力取決於公司財報表現；即便如NVIDIA的世紀級企業都面臨外部風險挑戰。那AI可以做什麼呢？龔則立預測，AI將走向代理人化，未來AI將主動提出建議給決策者參考，包括預測管理風險、降低成本提高生產力、合規及公司治理。

因此，未來公司數據資料將不再用於事後分析，而是事前預測及偵側。龔則立並介紹了「Stagility」概念，這是一個結合字，結合了穩定（Stability）與敏捷（Agility）兩個原本背道而馳的概念；過去多數企業偏向追求穩定，但AI驅動的環境卻要求高度敏捷，兩者之間存在張力，企業則要在「穩定」及「敏捷」之間取得策略性平衡，讓公司韌性轉化為競爭力。

更多太報報導

你用AI了嗎？資誠調查報告: 驚見台灣家族企業AI應用落後全球

安永彙整8大稅法趨勢 聚焦加密資產稅務、職場霸凌新制

OECD延長國別報告避風港一年 KPMG：簡化有效稅率