勤業眾信Future Talk聚焦韌性競爭力 發布《2026 CxO 前瞻展望》報告
記者李鴻典／台北報導
在全球供應鏈重組加速、科技競爭升溫與政策環境高度不確定的情勢下，企業經營已不再只是效率競賽，而是對能否長期穩健營運的全面檢驗。勤業眾信聯合會計師事務所今14日舉辦「2026 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」高峰會，並正式發布《2026 CxO 前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，提出以「韌性」為核心的企業成長新思維，協助台灣企業在高度波動的環境中，將不確定性轉化為可管理、可布局的競爭優勢。
本屆論壇聚焦三大亮點，協助企業領袖掌握未來策略方向。首先，勤業眾信發布《2026 CxO 前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，以「韌性」重新定義台灣企業在高不確定環境下的成長邏輯；其次，「全球韌性策略」專家對談，深入探討跨區域風險、供應鏈重組與全球布局調整；第三，「AI驅動轉型藍圖」專家對談，從實務角度剖析AI對產業結構與決策模式的影響，協助企業勾勒具體可行的轉型路徑。勤業眾信提出「TOGETHER」策略方針，整合財務、治理、營運、供應鏈與轉型策略，協助企業將韌性具體落實於決策機制、資源配置與組織運作中，形成可持續的經營藍圖。
2026 Deloitte Future Talk 高峰會匯聚產官學界與企業領袖代表，透過多場深度對談，剖析全球變革趨勢，並探討台灣企業在動態環境中的新定位與發展方向。同時，勤業眾信亦攜手財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC），共同撰擬《2026 CxO前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，提供企業具前瞻性與實務導向的策略洞察。與會嘉賓包括國家發展委員會主任委員葉俊顯、財團法人資訊工業策進會產業情報研究所所長洪春暉、佳世達集團董事長陳其宏、國際中橡投資控股股份有限公司董事長辜公怡、華城電機股份有限公司總經理許逸德、91APP創辦人暨董事長何英圻、Google Cloud台灣技術總經理林書平、玉山金融控股股份有限公司董事長黃男州，以及雄獅旅遊集團董事長王文傑。
韌性：下一個十年的核心競爭力
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，近年全球同時面臨通膨與利率循環反覆、地緣政治風險升高、供應鏈加速重組，以及科技與政策快速演進等多重挑戰；隨著 AI 持續重塑產業價值鏈，台灣企業若仍以過往摩爾定律與高度分工的經營邏輯因應，恐將面臨策略調整速度落後市場變化、合規與資安壓力升高，甚至競爭優勢被取代的風險。
柯志賢進一步指出，以台灣半導體產業為例，其競爭優勢已由過往以成本、產能與良率為主，轉向反應速度、先進製程能力、能源與永續管理，以及在全球市場中的可信度。AI加速決策節奏並擴大競爭差距，而台灣高度密集的產業聚落與供應鏈結構，成為支撐因應不確定環境的重要優勢。然而，能源與資源依賴、產能集中及資安風險升高，也促使企業必須持續強化經營韌性。
柯志賢強調，韌性並非單純承受衝擊的防禦機制，而是在高度不確定環境中，能持續調整節奏、快速回應變化並累積競爭優勢的關鍵能力。進入AI時代，韌性更取決於企業是否能有效運用數據與科技，強化決策品質、提升營運透明度，並促進跨部門協作。因此，勤業眾信提出「TOGETHER」策略方針，助台灣企業兼顧效率、韌性與永續治理，確保決策符合全球市場與利害關係人的期望。
國家發展委員會主任委員葉俊顯致詞時指出，當前全球正面臨第二波供應鏈移轉，卻也為台灣企業深化全球布局創造契機。2025 年全球經濟承壓下行，台灣受惠於 AI 與新興科技應用快速擴展，加上國際雲端服務業者持續在台投資 AI 基礎建設，帶動出口與國內投資成長，全年GDP成長率達約 7.37%，創下近十多年新高。為鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，政府推動「五大信賴產業」，涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控與通訊，並由國發會全力推進「AI 新十大建設」，政府目標在 2040 年創造超過新台幣 15 兆元產值、50萬個以上高薪就業機會，並建構至少三座全球級實驗室，推動台灣AI實力邁向全球前五名。同時，配合淨零轉型政策推動超過 20 項減碳旗艦計畫，協助企業因應國際綠色供應鏈要求、強化國際競爭力。
產業情報透視全球經濟
財團法人資訊工業策進會產業情報研究所所長洪春暉表示，2026年全球經濟展望呈現溫和復甦態勢，但風險與不確定性仍然並存。在AI與科技創新持續推動下，企業整體成長動能可望延續；然而，地緣政治緊張、貿易摩擦與利率變動等因素，仍可能對經濟前景形成干擾。從產業面觀察，AI算力需求持續攀升，帶動半導體與資通訊產業加速發展。其中，先進封裝技術在提升AI晶片算力與功能整合方面快速推進，吸引業者積極投入，產業競逐態勢日益明朗。
同時，AI運算結合軟硬體整合解決方案，推動無人機、自駕車及人形機器人等應用加速落地，並透過代理人AI（AI Agent）持續優化企業營運流程、智慧客服與軟體開發。在全球布局方面，美中地緣政治衝突促使供應鏈持續重塑，台灣企業在降低對中國大陸依賴的同時，加快於東南亞、中南美及北美等地的布局。綜合考量客戶需求、營運成本、基礎設施、供應鏈支援、政策誘因與人才條件，台灣企業已擴大於美國、日本、歐洲及東南亞的海外投資，並持續以台灣為核心，深化與全球供應鏈的合作關係。
2026 CxO 前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力
勤業眾信聯合會計師事務所市場發展營運長龔則立指出，在全球經濟低速成長、美國優先政策持續發酵的背景下，供應鏈與跨國分工模式正加速重組。企業經營思維已明顯轉向，從過去極致追求效率的「Just in time」，逐步走向強調風險準備與備援能力的「Just in case」。「過去我們談的是成本與獲利，現在企業最先問的是，能不能度過下一個衝擊。」龔則立形容，黑天鵝事件已不再罕見，而是成為高頻出現的新常態。在此情境下，企業若無法清楚盤點自身資源與能力，便難以判斷真正可運用的應變空間與策略籌碼。
為協助企業系統性檢視自身體質，勤業眾信提出「企業韌性評估策略框架」，以內外雙軸、八大營運構面進行診斷。內部聚焦於策略與治理、財務、組織與人才、技術等核心能力；外部則涵蓋供應鏈、市場與客戶、聲譽與信任以及 ESG，透過交叉分析，企業得以辨識韌性優勢與潛在風險，降低策略盲區。在此基礎上，勤業眾信進一步發展出「企業韌性地圖」，以內部能力成熟度為橫軸、外部生態連結程度為縱軸，將企業畫分為「受限型、穩固型、外聯型、強韌型」四種類型。龔則立強調，這並非貼標籤，而是透過「動態地圖」協助企業釐清定位後，決定資源配置、風險補強、拿回應變主導權。
在高度不確定環境中，科技成為撐住企業韌性的關鍵槓桿。龔則立指出，AI已不再只是效率工具，而正快速演進為企業韌性的基礎建設。隨著大型語言模型（LLM）朝多模態、多工發展，可同時處理文字、影像等資料，並逐步走向小型化與領域化部署，企業得以在兼顧資安與專業精準度的前提下，打造專屬的「企業大腦」。尤其，在代理人 AI（Agentic AI）逐步成熟後，AI將從被動回應角色，轉為主動偵測風險、提出建議，甚至協助執行跨系統任務。龔則立表示，企業應依據自身在韌性地圖上的位置，選擇最能補強弱點的 AI 應用場景。
展望未來，勤業眾信提出「TOGETHER」策略方針，針對治理、財務、人才、科技、供應鏈、市場、聲譽與永續八大構面，提出具體可行的行動方向。其中，在人才與組織構面，報告特別提出「Stagility」概念，結合穩定（Stability）與敏捷（Agility）。龔則立指出，多數組織偏向追求穩定，但AI驅動的環境卻要求高度敏捷，兩者之間存在張力。企業須在穩定與敏捷間取得策略性平衡，讓個體韌性轉為群體競爭力。
迎戰風險，打造全球韌性策略
勤業眾信聯合會計師事務所策略、風險與交易服務營運長潘家涓在專家對談開場中指出，近年全球市場運行節奏明顯加快，從美中競合、產業鏈重組，到各國政策方向與終端需求的快速變化，企業同時承受多重變數的結構性衝擊。然而，風險與不確定性中亦孕育成長契機，包括：美歐製造回流、東協市場擴張、AI與能源轉型帶動產業再分工。在此背景下，企業不能僅以短期景氣判斷決策，須以更高視角展開全球布局，系統性評估值得加碼投資區域、應調整投資節奏的市場，並規畫未來三至五年具發展潛力的新興領域，以保長期穩健的競爭力。
第一場專家對談，深入探討企業在全球環境不確定性下的策略調整與韌性建構，特別邀請到佳世達集團董事長陳其宏、國際中橡投資控股股份有限公司董事長辜公怡、華城電機股份有限公司總經理許逸德蒞臨分享。
》關鍵焦點一、全球布局與策略判斷
在全球前景高度不確定的情況下，企業應以核心市場需求為導向，審慎評估產能配置與資源投入，並持續關注主要經濟體政策與稅務動向，避免策略反應落後或產能過度集中。隨著能源轉型需求加速成形，企業全球布局時不宜單純追逐短期熱點，應檢視需求的長期穩定性、布局風險、符合交貨能力與品質標準。在實務操作上，產能可能需要跨域調整以保彈性，同時，可透過策略聯盟等強化競爭力。
》關鍵焦點二、供應鏈與營運韌性
成熟市場的核心產能仍以全球化配置為主，對於政策不確定性高或風險較大的環節，企業則需透過在地化布局、深化與關鍵供應商的合作，並推動設計與生產標準化，以強化整體韌性。美國政策與關稅走向仍是主要不確定變數，而東南亞等新興市場隨供應鏈成熟度提升，逐步成為支撐營運穩定的選項之一。整體而言，企業在多區域備援與營運管理上，應兼顧效率、彈性與透明度，並以「能否有效管理與落地執行」作為判斷標準。
》關鍵焦點三、企業領導力與組織能力
人才布局與創新策略是維持企業長期競爭力的關鍵。在產業版圖重塑與科技快速演進的環境下，企業需打造多元且具吸引力的工作環境與制度，提升員工滿意度與組織認同，吸引跨域新血投入；同時，組織必須動態調整與更新團隊結構以避免僵化，並聚焦自身核心能力以回應客戶痛點，而強化組織學習與調適能力，能助使團隊隨環境快速進化。
AI 重塑產業格局：企業轉型藍圖
勤業眾信聯合會計師事務所科技與轉型服務營運長林彥良主持對談時指出，AI正從理論驗證走向實務落地，並由特定應用拓展至通用場景。各國監管機關亦從政策討論進入實質推動，無論是歐盟 AI Act、台灣數位部研擬的基本法草案，皆要求企業將 AI 治理與責任納入核心管理議題，建立涵蓋資料保護、演算法透明度與風險控管的新治理框架。在企業內部轉型層面，AI正重新定義營運模式與決策邏輯，企業已由單點高價值的 MVP策略，逐步邁向全面規模化、深度整合的應用，成為組織運作的核心能力。
第二場專家對談由四家橫跨數位零售、科技、金融與旅遊產業的業者，分享如何應用AI優化營運模式，包括：91APP創辦人暨董事長何英圻、Google Cloud台灣技術總經理林書平、玉山金融控股股份有限公司董事長黃男州、雄獅旅遊集團董事長王文傑。
》關鍵焦點一、將AI內化為新的商業邏輯
企業正逐步將AI深度導入決策、營運與客戶服務，從資料蒐集、分析到行動執行，形成可持續運作的機制。AI不僅協助提升效率與降低成本，更能加速決策、強化風險管理，並促進跨部門協作與策略落實。具體而言，企業可利用AI進行情境模擬與風險預測，將不確定因素轉化為可管理變數；同時，代理人AI可接手重複或複雜流程，抵銷成本壓力並維持營運動能。在組織層面，企業應以AI為基礎培育具備學習力、應變力與創新思維的人才，讓科技能力內化為日常營運的一部分，輔佐長期策略發展。
》關鍵焦點二、盤點AI成功落地的核心要素
企業推動AI的主要瓶頸，多半非起因於技術成熟度，而是組織管理、營運流程與品牌文化等結構性因素。若要成功落地AI，除了須釐清自身核心能力與不足之處，並透過外部合作夥伴補強技術與資源缺口，避免重複開發或投資分散。整體而言，AI規模化須以資料治理、流程整合、人才培育與決策機制為基礎，非停在單一專案或工具層次。
》關鍵焦點三、AI重塑產業核心競爭力
AI的長期價值在於重構與升級企業核心能力，而非僅提升單點效率。透過AI，企業可優化商業模式設計、決策流程運作、作業標準化程度，以及跨部門協作效率，進而改變產業競爭邏輯。要使這些改變發揮最大效益，企業需同步推動組織與人才布局，將AI 納入整體營運與治理架構，並善用其在風險管理、成本控制與合規治理上的輔助能力，打造長期競爭力的重要基石。
勤業眾信「TOGETHER」策略方針
精準財務策略(Target)：
憑藉精準財務策略與績效分析，強化資金韌性，支撐供應鏈與營運轉型之長期投入。
優化組織人才(Optimize)：
透過優化組織運作與人才技能結構，並深度結合AI賦能，提升營運效率與整體執行力。
穩健策略治理(Govern)：
於穩健治理架構下對齊策略、資本與人才布局，提升領導層決策品質，支撐跨區跨域營運版圖。
提升供應鏈體質(Elevate)：
透過動態架構升級供應鏈體質，推動轉型並強化彈性與備援能力，以精準應對全球環境的快速劇變。
轉化技術價值(Transform)：
運用AI重塑毛利結構、落實韌性管理、建構安全韌性，打造企業永續經營的科技利基。
調和市場配置(Harmonize)：
透過跨國投資與多元市場的策略配置，降低集中風險，穩固營運基礎並拓展國際版圖。
建構信任聲譽(Establish)：
建立以價值創造為導向的治理基礎，逐步累積可驗證的商譽資產，進而建立品牌與利害關係人信任。
補強ESG治理(Reinforce)：
將永續治理內化至營運與績效管理，藉由量化且可驗證的績效表現，鞏固企業競爭力與信譽價值。
關於Deloitte Future Talk
Deloitte Future Talk為勤業眾信聯合會計師事務所自2021年起舉辦的年度高峰會，旨在鏈結產官學界領袖菁英，共同探索全球變遷中的前瞻議題及策略，助力台灣產業迎接挑戰，提供跨領域的交流平台。
《2026 CxO 前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，研究調查執行期間為 2025年度，深度專訪 6位台灣指標性企業 CxO 和領域專家觀點，產業橫跨半導體、電子製造服務、精密機械、紡織與公部門。
