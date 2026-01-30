勤業、北醫「強強聯手」 劍指9000萬投資額加速生醫新創落地

勤業眾信與台北醫學大學簽署合作意向書，衛福部部長石崇良讚「強強相加」。

勤業眾信與台北醫學大學今（30）日簽署合作意向書，啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」，整合北醫體系旗下加速器與創新輔導資源，串聯勤業眾信的產業客戶，作為加速生醫新創落地、與產業媒合的橋樑，今年目標促成超過9000萬元的投資額。

衛生福利部部長石崇良今日出席見證簽約儀式，他表示過去台灣對醫藥品質講究，但是對於如何發展出產業價值相對不足，「勤業與北醫兩者是『強強相加』，包含臨床實驗做完如何上市、找到轉譯對象？未來可以創造出代表台灣生醫產業的新模式，把晶片的護國神山複製到醫藥產業，成為台灣第2座護國神山。 」

台北醫學大學校長吳麥斯表示，未來新型態的健康產業涵蓋前端預防到後續照護，北醫兼顧醫學教育和臨床醫療經驗，過去也於附屬醫院體系建立「臨床商業驗證沙盒」，讓附屬醫院作為初期示範點，提供新創團隊進行產品導入、臨床應用測試與實務回饋。「但是包括會計、財務、公司治理，加上產業的鏈接，這部分北醫比較弱，非常開心有機會和勤業學習、合作。」

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢則表示，北醫加速器輔導許多生醫新創，在成長發展的過程常會遇到財務規劃、內部控制制度、引入資金和公司治理等問題，BioBridge+ 可以協助生技和健康照護相關新創建立好的商業模式，強化經營運作。

勤業與北醫將雙向推薦具備臨床應用潛力的團隊加入計畫，由北醫提供附屬醫院作為臨床驗證場域，勤業眾信則擔任顧問。今年目標輔導超過18家新創，取得至少5000萬元的投資或訂單金額、累積獲得超過9000萬元的投資。

