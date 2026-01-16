勤益科大印尼冷凍2+i專班 成為臺灣產業的重要生力軍

印尼冷凍2+i專班全體畢業學生畢業了（圖:勤益科大提供）

國立勤益科技大學舉行印尼冷凍2+i專班畢業典禮。勤益科大表示，面對全球積極投入AI產業與節能技術的趨勢，留臺畢業生已成為臺灣產業的重要生力軍；返國的學生則能將技術與經驗帶回印尼，成為中高階專業人才，同時也為臺灣企業拓展國際市場創造更多機會。



學生代表王德仁（Daris Muhammad Rahman）致詞時表示，回顧這是一段「既令人振奮、也令人害怕」的學習歷程；他指出，面對語言隔閡與高強度的華語學習，每一位同學都必須為進步而努力奮鬥，但正是這段歷程，讓大家學會堅持、彼此扶持，也更加肯定自己的能力。他也特別感謝學校以及師長提供的各項學習資源與支持。

冷凍系駱文傑教授表示，面對全球積極投入AI產業與節能技術的趨勢，留臺畢業生已成為臺灣產業的重要生力軍；返國的學生則能將技術與經驗帶回印尼，成為中高階專業人才，同時也為臺灣企業拓展國際市場創造更多機會。學生在臺累積的學習與生活經驗，更是人生的重要轉捩點。



勤益科大陳坤盛校長於受訪時指出，印尼冷凍2+i專班的學生經過高等教育與專業訓練，未來將對臺灣整體人力資源發展帶來實質助益，校方希望藉由專班成功經驗，持續為臺灣產業培育更多具國際競爭力的高階技術人才。