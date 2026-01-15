勤益科大國際專班印尼學生5成畢業即台灣就業

▲印尼冷凍2+i專班全體畢業學生與教授們合影。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】國立勤益科技大學將於今(15)日舉行印尼冷凍2+i專班畢業典禮。典禮邀請校長、學院院長、系主任、師長及學生共同出席，勤益科大校長陳坤盛表示印尼冷凍2+i專班是學校推動國際人才培育的成功案例。這些學生經過高等教育與專業訓練，未來將對臺灣整體人力資源發展帶來實質助益，校方也期盼藉由此一成功經驗，持續為臺灣產業培育更多具國際競爭力的高階技術人才。

▲勤益科大校長陳坤盛表示印尼冷凍2+i專班是學校推動國際人才培育的成功案例。（記者廖美雅拍攝）

典禮中，學生代表Daris Muhammad Rahman（王德仁）發表感性致詞，回顧學習歷程，面對語言隔閡與高強度的華語學習，堅持、彼此扶持，也更加肯定自己的能力。他也特別感謝校內師長、系所、國際事務處，以及學校所提供的各項學習資源與支持，並向遠在印尼持續給予鼓勵的師長與家人致上最深的謝意。

冷凍系教授駱文傑表示面對全球積極投入AI產業與節能技術的趨勢，留臺畢業生已成為臺灣產業的重要生力軍；返國的學生則能將技術與經驗帶回印尼，成為中高階專業人才，同時也為臺灣企業拓展國際市場創造更多機會。學生在臺累積的學習與生活經驗，更是人生的重要轉捩點。

▲勤益校長陳坤盛為印尼畢業生撥穗。（記者廖美雅翻攝）

校方表示印尼冷凍2+i專班不僅著重學生專業技術能力的養成，也高度重視跨文化溝通、語言學習與國際移動力。此次畢業典禮不只是學業完成的象徵，更代表學生在人生道路上，勇敢跨出國際舞台的重要里程碑。