勤益科大應英系「綠行新紀」 推廣綠色旅遊理念

勤益綠行新紀-嘉義

勤益綠行新紀會展12月1日開幕

國立勤益科技大學應用英語系於 12 月 1 日舉辦 114 「綠行新紀Green Travel New Age」會展活動，以「綠色旅遊」為主軸，結合實務策展、永續教育與文化推廣，展現學生跨領域整合與活動企劃能力；學生於展區呈現各式綠色旅遊行程、低碳交通工具、永續旅宿與綠色飲食等內容，鼓勵大眾在旅行中兼顧生態保護與文化深度體驗。



趙貴祥副校長在開幕致詞時表示，永續旅遊已成全球趨勢，而青年創意能成為改變社會的力量；他肯定應英系將語言專業結合永續教育，讓學生透過策展累積經驗、提升溝通與協作能力，展現兼具專業素養與社會責任的學習成果。

應英系主任吳雅玲介紹「綠行新紀」會展活動以情境式展區呈現綠色旅遊概念，內容涵蓋「低碳旅運」、「綠色住宿」、「在地文化探索」、「永續飲食」等多元主題，並由學生擔任導覽與互動講解，使參觀者能更深入理解永續旅遊的重要性。活動不僅展現學生的規劃與執行能力，也成功帶動校園內一波關於低碳旅行的討論熱潮。



吳雅玲主任提到，應英系與文化創意事業系學生更共同盤點全臺符合綠色旅遊理念的城市與地景，包括嘉義「營屬光-走進雲之林」、南投「圳在南投 潭笑風聲」等，將在地文化與環境保育結合，規劃出兼具環保精神與旅遊深度的低碳行程。



未來應英系將持續以會展課程為平台，推動主題式實作教學，讓學生在語言專業之外，培養國際視野、永續意識與策展能力，希望將「綠行新紀」的理念推廣至校外，讓永續旅遊成為更多人生活中的選擇。