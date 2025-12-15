勤益科大生無重機駕照自撞「墜一樓高」身亡！校方哀慟證實

台中市北屯區於15日上午發生一起嚴重的交通事故。一名20歲的男大生劉姓騎士，騎乘大型重機沿廍子路行駛時，疑似因不明原因自撞路口護欄，隨後連同機車從約一層樓高的橋面墜落至地面，造成機車當場粉碎，情況十分驚悚。事發後，當地警方和消防人員迅速趕到現場，發現劉男頭部重創，雖然被緊急送往慈濟醫院搶救，但最終仍因傷重宣告不治。

勤益科技大學一名大學於15日自撞車禍身亡。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查顯示，該重機為劉姓學生所有，但他並未持有合格的大型重機駕照，屬於無照駕駛。由於事故發生地點靠近中台科技大學，最初曾有誤傳死者為該校學生，後經查證確認死者為勤益科技大學的學生，校方對此事件表示深感哀痛。警方表示，後續將報請檢察官相驗，以釐清確切的死因及事故原因，並將進一步分析相關資料。

