勤益科大生遭預拌車撞輾1死1重傷！雙胞胎弟弟搶救中

台中市烏日區溪南橋發生一起奪命車禍。40歲蔡姓男子駕駛預拌混凝土車，沿著溪南橋外線車道行駛，準備右轉匝道接往環河路時，疑因視線死角或未注意車況，直接撞上同向行駛的蘇姓雙胞胎兄弟機車。根據現場目擊者表示，當時蘇姓三兄弟騎著兩台機車準備返家，雙胞胎兄弟雙載在前，大哥則騎乘另一台機車跟在後方。混凝土車與機車原本並行，但混凝土車未打方向燈即右轉，瞬間撞倒雙胞胎的機車。機車隨即被捲入車頭下方，兩兄弟均被壓在預拌車的右後輪下。

救護人員獲報趕抵現場，發現騎車的雙胞胎哥哥頭顱破裂，已明顯死亡。後座的弟弟雖然意識一度清楚，但下半身遭重壓導致嚴重撕裂傷與大量出血，情況危急，隨即被送往中山附醫急救。經過醫療團隊全力搶救，目前已脫離生命危險，但仍在加護病房觀察中。

這對蘇姓兄弟為勤益科技大學產學攜手合作計畫專班四年級學生，分別就讀產攜機四甲及產訓機四甲。正值大四即將畢業之際，原定今年6月就可投入職場發揮所學，卻在返家途中遭遇橫禍。

勤益科大於下午2點15分接獲教育部校安中心通報後，立即啟動關懷機制。校方表示，已在第一時間致電蘇生母親表達慰問，並指派兩名導師前往醫院關懷家屬。同時通報機械系辦公室及進修部，全力協助家屬處理後續慰問事宜，陪伴家人度過難關。

肇事的蔡姓司機經警方酒測，測得酒測值為0，排除酒駕可能。警方初步調查後，全案依過失致死偵辦。至於詳細的事故原因與肇事責任歸屬，仍有待調閱監視器畫面進一步釐清。這起事故讓原本充滿前途的年輕生命一死一重傷，令家屬與學校師生感到無比悲痛。

