勤益科大「GSFA歐盟能源週專家會議」攜手15國推動半導體與AI產業去碳轉型
【記者 廖美雅／綜合 報導】為因應全球半導體與人工智慧（AI）產業淨零碳排需求，國立勤益科技大學氫能與燃料電池永續發展中心共同主辦GSFA技術與法規閉門專家會議，攜手中央大學氫能研究中心、全球永續燃料聯盟（Global Sustainable Fuel Alliance, GSFA）、捷克奧斯特拉瓦技術大學能源與環境技術中心（CEET VSB）及駐歐盟兼比利時台北代表處科技組等單位，於6月9日在布魯塞爾歐洲永續能源週（EUSEW）期間舉行國際交流會議。
▲台灣駐比利時暨歐盟代表處大使謝志偉(中)與勤益工程學院長管衍德(右)、工程學院副院長謝瑞青(左)合照。
此次會議以「綠色燃料及歐亞氫能合作落實半導體與AI產業之去碳化策略」為題，邀集來自比利時、義大利、德國、英國、捷克、荷蘭、挪威、保加利亞、日本、臺灣、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及美國等逾15國產官學研氫能代表，共約30位專家齊聚對話，聚焦綠色燃料、氫能技術、跨境能源載體與高科技產業減碳應用。勤益科大由工程學院院長暨氫能與燃料電池永續發展中心主任管衍德終身特聘教授代表出席，展現學校深耕氫能、燃料電池、能源工程與低碳技術之研發能量。
與會專家指出，永續燃料e-methanol可作為全球跨境能源載體，除可應用於電網儲能、工業製程、熱能、發電與交通運輸外，也能透過P2X2P技術路徑，將再生能源餘電轉化為可儲存、可運輸、可調度的綠色燃料，成為支援半導體與AI產業穩定綠電需求的重要解方。
隨著AI資料中心、半導體廠、微電網及關鍵基礎設施對全天候無碳能源需求日益提高，氫能、綠色燃料與燃料電池技術將有助於提升長時間儲能能力、電網韌性與分散式備援電力，協助解決再生能源間歇性及季節性供電挑戰，並為高科技產業建立更穩定且低碳的能源供應模式。
勤益科大表示，透過共同主辦此次GSFA歐盟能源週專家會議，學校將持續鏈結國際氫能與綠色燃料合作網絡，結合校內能源工程、氫能燃料電池、智慧節能與淨零科技研發基礎，深化與國際研究機構及產業夥伴合作，推動氫能與綠色燃料技術於半導體、AI資料中心及智慧製造場域的實際應用，為臺灣高科技產業淨零轉型與國際能源合作注入新動能。（照片／記者廖美雅翻攝）
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