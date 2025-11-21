勤美草悟聖誕村正式開村 250米長「光之道」再次點亮

▲經典再現「光之道」由40萬顆銀白燈泡打造250米雪白森林步道。（圖／勤美集團提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】屬於台中的冬日祭典2025「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」於今（21） 日正式開村！延續品牌精神「Incredible Life, Incredible Season」，以沿街光景、聖誕裝置、交換禮物活動與購物美食，與民眾共度屬於勤美草悟生活圈的節慶時光。結合藝術、生活與節慶體驗，化身為全台最具代表性的聖誕活動。

▲年度聖誕主樹「The Sculpted Tree」結合燈光雪景與整點飄雪。（圖／勤美集團提供）

白天的草悟道散策，到入夜後的燈光儀式，沿線場景由勤美誠品、金典綠園道、PARK2草悟廣場相互呼應，再串聯勤美術館冬季新展《Input > Unknown》，延伸至勤美洲際酒店、全國大飯店、台中金典酒店等地節慶住房與餐飲體驗，包括勤美洲際酒店、全國大飯店、台中金典酒店等，讓旅客輕鬆自在享受勤美草悟聖誕村的日夜美景。

2025年以「進入雪之森Enter the Snowy Forest」為經典場景添加新意呈現，整條街道閃爍銀白光輝，帶來屬於草悟道的雪夜奇蹟。

2025年度聖誕樹「The Sculpted Tree」以冬日積雪及芬蘭Tykky樹冰為靈感，位於勤美誠品戶外高度達七米，由藝術團隊「碳矽互動科技」設計，運用層疊與燈光造型，打造自然系奇幻的聖誕樹。期間18:00-21:00整點動態飄雪效果，白雪紛飛於草悟道之上，營造聖誕國度夢幻場景與光之道雪景相互呼應。

全長250公尺的「光之道」由40萬顆銀白燈泡交織而成，將日本建築大師隈研吾設計的綠廊帶化為一條雪白的森林小徑。從臺中勤美洲際酒店、教堂廣場，一直到勤美術館，構築出台中最具記憶點的冬夜光景。