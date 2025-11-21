勤美草悟聖誕村開村 下雪的聖誕樹，250米長「光之道」超浪漫



經典再現「光之道」 40 萬顆銀白燈泡打造 250 米雪白森林步道

台中的冬日祭典之一2025「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」，邁入第16年，於今( 21) 日正式開村，展現聖誕溫馨熱鬧氛圍，也是民眾在台中必「遊」的打卡點，今年的草悟聖誕村延續品牌精神「Incredible Life, Incredible Season」，沿街光景、聖誕裝置外，還有交換禮物活動與購物美食等多元動，結合藝術、生活等聖誕節慶體驗！其中最受矚目就是七米高的聖誕樹會定時飄雪，而且250米長「光之道」真的超級浪漫，是台中旅遊非「道」不可的地方，每個角落都能成為美照、美景的場域！



入夜後的草悟道





入夜後的草悟道，如同進行一場燈光儀式，沿線場景由勤美誠品、金典綠園道、PARK2草悟廣場相互呼應，再串聯勤美術館冬季新展《Input > Unknown》，延伸至勤美洲際酒店、全國大飯店、台中金典酒店等地節慶住房與餐飲體驗。而且整座草悟聖誕村有多家飯店，如：勤美洲際酒店、全國大飯店、台中金典酒店等，除了飯店具聖誕氛圍，也方便旅客輕鬆「住」意到勤美草悟聖誕村的日夜美景。









臺中勤美洲際酒店2025聖誕季正式揭幕，以「Starlit Winter Night 流光聖誕」為主題





※ . 2025 「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」6 大 亮點 ──





一、聖誕主樹七米高「The Sculpted Tree」超冷感，結合燈光雪景與整點飄雪──









年度聖誕主樹「The Sculpted Tree」結合燈光雪景與整點飄雪





2025年以「進入雪之森Enter the Snowy Forest」為經典場景添加新意呈現，整條街道閃爍銀白光輝，帶來屬於草悟道的雪夜奇蹟。其中最受矚目的焦點為2025年度聖誕樹「The Sculpted Tree」，以冬日積雪及芬蘭Tykky樹冰為靈感，位於勤美誠品戶外高度達七米，由藝術團隊「碳矽互動科技」設計，運用層疊與燈光造型，打造自然系奇幻的聖誕樹。活動期間每晚18:00-21:00，於整點時有動態飄雪效果，白雪紛飛於草悟道之上，營造聖誕國度夢幻場景與光之道雪景相互呼應。





二、

經典再現「光之道 2.0」 40 萬顆銀白燈泡打造 250 米雪白森林步道──









經典再現「光之道」 40 萬顆銀白燈泡打造 250 米雪白森林步道





全長 250 公尺的「光之道」由 40 萬顆銀白燈泡交織而成，將日本建築大師隈研吾設計的綠廊帶化為一條雪白的森林小徑。從臺中勤美洲際酒店、教堂廣場，一直到勤美術館，構築出台中最具記憶點的冬夜光景。









經典再現「光之道」 40 萬顆銀白燈泡打造 250 米雪白森林步道





三、

人氣企劃「禮物交易所」與陌生人交換驚喜，擴大舉辦為雙館體驗──









人氣企劃「禮物交易所」-勤美 誠品綠園道「接收陌生訊息」體驗





社群爆紅的陌生人禮物交換活動「禮物交易所」今年升級回歸，以金典綠園道為主場，首度擴大至勤美誠品同步舉行。民眾帶上 500 元禮物即可參加。金典綠園道以遙控挖土機挖出命定號碼，有機會與 魏嘉瑩、插畫家 Kurt Wu、KOL 愛愛每一天 等名人交換禮物，並參加偉士牌抽獎。勤美誠品則打造「接收陌生訊息」體驗，多家品牌 Aesop、MAC、Diptyque、Vivienne Westwood 等也加入驚喜交換行列。





四、

異國感濃厚的聖誕小屋，週末不間斷主題市集與聖誕夜、跨年音樂演出──









PARK2「聖誕小屋聚落」打造異國感濃厚的氛圍





充滿節慶氛圍的「聖誕小屋聚落」展現PARK2獨特魅力，融合聖誕場景、下雪體驗及限定美食，有如置身於歐洲聖誕街景的情境切換。五大餐酒品牌推出經典熱紅酒特輯及聖誕限定套餐，無論是朋友交換禮物、約會，視覺、味覺與聽覺完全沉浸在聖誕意象之中。小蝸牛及出外人市集與PARK2聯手舉辦，連續四個週末的聖誕選物與節慶餐飲XMAS MARKET，讓你從白天逛到夜晚。每週六夜晚、聖誕夜與跨年，音樂策劃品牌「PEACH FLAVOR」推出六場音樂企劃DJ及JAZZ樂團表演，獻上熱鬧又溫暖的聚會選擇。









PARK2聖誕主題市集示意圖







PARK2 週末音樂表演 Aftertone Social_Jazzhead_1224場次





PARK2 週末音樂表演 Aftertone Social_Chiachun







PARK2「聖誕小屋聚落」打造異國感濃厚的氛圍_Toasteria可可肉桂熱紅酒





五、全台唯一OSAMU GOODS聖誕禮物店快閃──





隨著聖誕與新年的腳步接近，今年冬天「OSAMU GOODS GIFT SHOP」快閃禮物店再度回歸！將於 11 月 28 日至 2026 年 1 月 19 日期間限定 在勤美誠品登場！除了推出全新系列商品外，去年聖誕節廣受好評的盲盒、緞帶等限定人氣商品也將再次亮相，為勤美草悟聖誕村注入滿滿節慶氛圍與「大人味可愛」能量。

六、

以偏光鏡帶來驚喜的勤美術館冬季展《Input > Unknown》──







勤美術館-冬季展-展覽主視覺(Photo credit：勤美術館；photography by 楊承)





勤美術館推出《Input > Unknown》新展。以身體為輸入，打造光影量場，由跨域藝術團隊何理 WHYIXD策展，邀請觀眾走入展場、透過偏光鏡、聲音與互動，在城市數據與感官之間遊走。展場共分為四區步驟：啟動、運算、渲染及沙盒模式，象徵未知世界生成的四階段。延續勤美術館以打開想像為核心精神，在科技與詩意交織的環境中，以身體作為感知的起點，重新思考「觀看」的意義。這次特別搭配勤美草悟聖誕村，調整勤美術館的開放時間，歡迎大家下午逛展、夜晚賞燈，在光影與音樂交織中，一同迎接充滿驚喜的冬夜節慶。

