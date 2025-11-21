勤美草悟聖誕村開村！40萬顆燈泡打造雪白森林小徑，和陌生人交換禮物升級回歸！

（圖／加七攝）

即將迎接浪漫聖誕節，2025「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」於11月21日正式開村！去年引發網友討論的「禮物交易所」擴大舉辦、「光之道 2.0」則是以40萬顆銀白燈泡打造250米雪白森林步道，另外還有美食、市集等，打造氛圍感滿分的聖誕活動！

去年吸引超過70萬人次造訪，2025年以「進入雪之森Enter the Snowy Forest」為經典場景添加新意呈現的「光之道」，全長250公尺、由40萬顆銀白燈泡交織而成，將日本建築大師隈研吾設計的綠廊帶化為一條雪白的森林小徑。從臺中勤美洲際酒店、教堂廣場，一直到勤美術館，整條街道閃爍銀白光輝。

廣告 廣告

位於勤美誠品戶外高度達七米的聖誕樹「The Sculpted Tree」，以冬日積雪及芬蘭Tykky樹冰為靈感，由藝術團隊「碳矽互動科技」設計，運用層疊與燈光造型，打造自然系奇幻的聖誕樹。從18:00到21:00，整點還會有飄雪效果，營造聖誕國度夢幻場景與光之道雪景相互呼應。

（圖／加七攝）

Venchi 2025耶誕限定系列太美 德國派對熊軟糖進駐台灣

去年在Threads引發粉絲討論的陌生人禮物交換活動「禮物交易所」今年升級回歸，只要準備500元禮物就能參加。這次有兩個場館，以金典綠園道為主場，民眾以遙控挖土機挖出命定號碼，有機會與 魏嘉瑩、插畫家 Kurt Wu、KOL 愛愛每一天 等名人交換禮物，並參加偉士牌抽獎；勤美誠品則打造「接收陌生訊息」體驗，多家品牌Aesop、MAC、Diptyque、Vivienne Westwood等也加入交換行列。

（圖／加七攝）

PARK2則是有充滿節慶氛圍的「聖誕小屋聚落」，融合聖誕場景、下雪體驗及限定美食，有如置身於歐洲聖誕街景的情境切換。另外，「OSAMU GOODS GIFT SHOP」快閃禮物店將於11月28日至2026年1月19日在勤美 誠品綠園道期間限定登場，除了可以買到全新系列商品之外，還可以買到去年廣受好評的盲盒、緞帶等限定人氣商品。

（圖／加七攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章

甜點咖啡老派派對！「台北蚤之市」集結台日港俄200家古物、「東京咖啡節」首次登台

今年耶誕必拍！水都威尼斯超夢幻、布丁狗耶誕樹萌度爆表