勤英事業進軍水湳 心月居坐擁綠美圖、中央公園 坐月子像住進藝廊

[Newtalk新聞] 在彰化地區深耕40餘年的勤英事業，隨著台中水湳經貿園區重大建設一一到位，去年九月提前布局，事業體首度跨足台中，「心月居」產後護之家將於1月22日正式開幕，館內陳列多幅名家藝術作品，窗外更可直接望見綠美圖、中央公園，要讓媽咪們像是住進藝廊。

勤英事業由黃奇勤醫師與陳美英女士共同創辦，四十餘年從醫療出發，旗下目前已有產後、托嬰、幼教、補教、長照等十餘個事業。去年九月在水湳經貿園區最北端中清路旁成立「心月居」產後護理之家，引進醫學中心級的專業照護，在少子女化不逆的趨勢，搶攻產後護理的高端市場。

董事長黃振豪指出，到「心月居」不只是坐月子的照護服務，更是「科學化的健康管理系統」。有多年臨床經驗的護理師提供全天候24小時的醫護監控，同時有中西醫專業團隊緊密對接。針對新生兒，採用醫學中心等級的生理監測設備，確保寶寶在每一個關鍵發育時刻都得到最科學的呵護。

「心月居」同時致力於提供頂級的生活美學，坐落於由普立茲克建築獎得主設計的「台中綠美圖」，打開窗即是整座城市的綠肺中央公園。同時在館內藝廊化空間陳列名家經典畫作，讓媽媽在走廊散步時，猶如置身私人藝術館，透過視覺美感緩解育兒壓力。

在月子餐部分，除了每天三餐加點心外，要媽咪們在養生之餘也能享口福，目前已敲定與昭日堂燒肉合作，另正與米其林餐廳、頂級粵菜洽談開發月子餐，因為這些美食「在Uber Eats上應該都點不到」。

董事長黃振豪說，「心月居」創下產後照護產業先例，將藝術美學視為產後心理重建的核心，讓每一位媽咪在藝術的洗禮中優雅轉身。特別邀請名畫家曾榮泰為心月居創作專屬藝術畫作「春夜喜雨」。開幕當天，曾榮泰老師將親自解說創作理念，以藝術的生命力為媽咪與寶寶開啟一段美好的修復旅程。

