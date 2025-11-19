勤誠興業董事長登龍華科大講堂 分享職場必備4核心能力
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者黃雅蘭
勤誠興業董事長陳美琪日前應邀登上龍華科技大學「大師講堂」，以「職涯突圍：變局中的反脆弱力」為題，分享企業如何在高度競爭的科技製造業中打造韌性與永續競爭力。活動現場，雙方正式簽署產學合作備忘錄，確立在先進製程技術協同開發及關鍵人才培育上的戰略夥伴關係，並同步啟動新一階段技術交流，聚焦精密製程與智慧製造等關鍵領域。此次活動特別邀請《CIO 雜誌》共同參與，見證企業、學界與國際科技媒體的三方交流合作新里程碑。
校長葛自祥致詞時表示，陳美琪於1983年與家人創立勤誠實業，以「天道酬勤、商道酬誠」為核心理念。如今，勤誠實業的市值已超過千億，客戶涵蓋Amazon、Google、Microsoft、NVIDIA等世界級大廠。其成就獲得國際認可，去年被評為亞洲地區最傑出的二十位女性企業家之一，並獲頒雲科大榮譽博士。葛自祥強調，勤誠實業由一個小家庭、無背景、一步一腳印打拼至今的經歷，對學生是極佳的啟發。他誠摯期盼龍華科技大學未來能夠與勤誠實業有更多實質的交流與合作，讓龍華的同學有機會進入如此優質的企業工作。
在講座中，陳美琪高度肯定龍華科大的教學能量與學生特質，讚許學生態度踏實、可塑性高，是企業最期待的人才。她指出，未來人才除需具備「韌性」外，更需能在壓力中成長的「反脆弱力」。她並歸納企業最渴求的四項核心能力，多功能性與跨域整合力、創新與問題洞察力、系統思維與流程優化能力，以及在真實場域中養成的職場信譽與判斷力。以勤誠嘉義廠為例，她分享企業如何打造開放式產學創新平台，並強調「台灣不缺人才，缺的是平台」，期待與龍華攜手共築互惠共榮的產業社群。
此次戰略合作的技術交流將集中於先進製程能力的深化，包括推動非接觸式高精度雷射焊接，以提升熱敏元件及高密度模組的焊接品質；並導入智慧化升級方案，如製程AI監控與精密視覺系統，以強化焊點追蹤、製程透明度與對位精度，全面提升製造品質與生產效率。《CIO 雜誌》代表於現場深入了解雙方如何透過產學共創，強化科技製造能量，記錄產業與學界合作的新動向。
勤誠興業與龍華科大藉由此次簽署合作備忘錄，將充分發揮雙方地理鄰近的優勢。勤誠興業計畫提供學生更多即效性的實習、工讀與職涯發展機會，協助龍華學子在世界級企業場域中累積專業能量與實務經驗。此項合作不僅象徵雙方在技術上的深層夥伴關係，更成為推動區域產業升級與人才培育的重要力量，為台灣高科技製造領域開創更多未來可能。
講座尾聲，校方致贈由永續發展中心與文創系共同打造的「光影再生紀念品」，象徵雙方在永續、創新與教育上的共好夥伴關係正式啟動。龍華科大持續深化產學合作，致力打造能讓學生展現實力、企業放心任用、社會看見價值的高教品牌。勤誠實業與龍華科大的合作，將成為推動區域產業升級與人才培育的重要力量，共同為台灣創造更多未來可能。
其他人也在看
林口就業服務站正式揭牌! 提供全方位服務
生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導位在新北的林口就業服務站，今天（11/18）盛大揭牌，在地民意代表也來共襄盛舉，由2家廠商聯合徵才，也設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供在地民眾全方位服務。主持人：「吉時已到請揭牌。」林口就業服務站，正式揭牌，當地徵才新據點，在好幾位民代見證下成立，希望強化地方就業服務能量。新北市勞工局長陳瑞嘉vs.新北議員（民）李宇翔：「有就業服務的需求都可以來，整個林口台地大家都會過來。」勞工局長和在地議員，一起逛就服站，看看設施也看看人力，現場已經出現不少民眾在填資料。民眾：「因為住林口的話，這邊地理環境也比較近，我大概騎幾分鐘就到了，所以我覺得還不錯。」新北市勞工局長陳瑞嘉以及民進黨新北市議員李宇翔。（圖／民視新聞）龜山廠商趙子豪：「林口就是跟國道一號很近，新興城市現在又很多新的建築，和周邊的設備所以我覺得林口，是一個滿好的就業地點。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺，提供民眾參考。新北市勞工局長陳瑞嘉：「林口的工商業發展，從工一工二工三，甚至很多的商業媒體影視園區，這些其實在林口都已經，逐步的發展成形，所以這些企業其實有相當多的，一些人力上的一個需求。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺。（圖／民視新聞）不只就服站，超過1百坪的據點更設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供服務更加全方位。新北市勞工局長陳瑞嘉：「從就業服務台提升到就業服務站，不只是我想面積整個空間的提升，另外一個在服務的各項量能，我們跟著做提升包括失業給付，還有一些諮詢服務我想都可以，在就近的就業服務站來做服務。」勞工局表示，未來不需要跑到新莊，能就近辦理失業給付，以及中央推動的多項專案計畫，有效幫助當地民眾，找到理想工作。原文出處：林口就業服務站正式揭牌 提供全方位服務 更多民視新聞報導傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！南市府第4場大型就博會新營登場 初媒率達5成2明新科大首參展「看見 AI 進行式」 5大亮點一次看！民視影音 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 23 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 5 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 8 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 3 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 3 小時前